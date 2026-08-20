Casi medio millón de euros para reponer un colector dañado en Príncipe de Asturias

La EMA invertirá 444.000 euros en la renovación de un tramo de colector que discurre paralelo a la avenida Príncipe de Asturias junto a los jardines de Lázaro Cárdenas, cuyos árboles están dañando con sus raíces el tramo de tubería comprendido entre las calles Brasil y Guatemala. La empresa pública, por eso, acaba de sacar a licitación la sustitución de este trozo, que se desplazará más hacia la carretera para evitar nuevos daños. El nuevo trazado discurrirá bajo la actual fila de aparcamientos más próxima al parque.

El tramo afectado mide unos 200 metros y su reposición implicará unos cuatro meses de obra. De paso, la EMA acometerá también la sustitución de los sumideros, que hoy son de rejilla, planos, y que se sustituirán por imbornales de buzón en los laterales, un sistema que ayuda a evitar que el agua se estanque. Es un problema que los técnicos han apreciado en el entorno por la acumulación de vegetación que llega arrastrada desde el parque.

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El proyecto, además, se ha diseñado de tal manera que la actuación pueda aprovecharse cuando prospere el proyecto pendiente de reurbanización de esta avenida, hoy empleada como acceso al Puerto de Gijón, y que en el futuro se quiere reconvertir en bulevar. En los pliegos del contrato se señala que ese nuevo colector podría dedicarse como red exclusiva de aguas pluviales cuando ese nuevo plan se concrete. El vial es una carretera nacional y, por lo tanto, su reforma no compete al Consistorio. El nuevo colector se colocará a 1,7 metros de profundidad y, al ubicarse bajo la fila de aparcamientos, se tendrá que reponer el tramo de acera del lateral que da hacia los jardines.