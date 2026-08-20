Programa electoral, capítulo 4

Si de promesas se trata, hay una que parece esquiva para toda persona que aspira a la alcaldía. El tema de la vivienda causa tal indigestión que ni siquiera forma parte de los platos principales del menú electoral que nos ofrecen unos y otros. Una falta de valentía curiosa. El principal problema que atraviesa nuestras ciudades y nuestro país gambetea el “puedo prometer y prometo”.

Esta semana, la vivienda.

Empecemos por una obviedad: un ayuntamiento no puede resolver solo el problema. Pero tampoco puede utilizar eso como excusa para mirar hacia otro lado. Gijón puede hacer mucho más.

Primero, vivienda pública. No cien pisos anunciados cada cuatro años, sino una política permanente. Comprar, rehabilitar, construir y movilizar vivienda para conformar un parque municipal de alquiler capaz de crecer mandato tras mandato. Un patrimonio que nunca se venda y permanezca al servicio de quienes necesitan vivir en la ciudad.

Segundo, movilizar vivienda vacía. Hay propietarios que no alquilan por miedo a impagos, desperfectos o procesos interminables. Ante estos temores, hace falta un programa fuerte que no descargue sobre las personas vulnerables ni sobre los pequeños propietarios la responsabilidad que corresponde a los poderes públicos. Intermediación pública, seguro de cobro, fondo de pago garantizado, ayudas a la rehabilitación y acompañamiento durante todo el contrato. A cambio, alquileres asumibles, garantía de cobro y estabilidad para quienes accedan a ellos. Proteger al inquilino no debería significar abandonar al pequeño propietario.

Tercero, actuar sobre aquello que expulsa vivienda del mercado residencial. Los pisos turísticos no pueden crecer sin límite mientras encontrar un alquiler estable se convierte en una aventura. Regular, inspeccionar y ordenar su implantación no es declarar la guerra al turismo. Es decidir qué ciudad queremos y para quién.

Y cuarto, dejar de pensar la vivienda como una política aislada. No basta con levantar bloques. Hace falta conectar vivienda con empleo, transporte, servicios, comercio y vida comunitaria. Rehabilitar edificios y barrios puede generar actividad económica, mejorar la eficiencia energética, recuperar locales y fijar población allí donde la ciudad empieza a perderla.

Todo esto requiere dinero, suelo, coordinación con el Principado y el Estado y, sobre todo, una decisión política sostenida durante años. Precisamente por eso debería aparecer en letras grandes en cualquier programa electoral serio.

Porque el mercado tiene una función, pero no puede decidir por sí solo quién puede vivir en Gijón. Una ciudad que expulsa a quienes trabajan, forman una familia o intentan emanciparse porque no pueden pagar un alquiler termina perdiendo algo más que habitantes: pierde diversidad, comunidad y futuro.

Cuarto punto del programa: convertir la vivienda en una política central del Ayuntamiento.

Menos promociones electorales y más hogares. Porque una ciudad no se construye únicamente con calles, plazas y edificios. Se construye cuando su gente puede permitirse vivir en ella.