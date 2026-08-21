Alsa se hará con la gestión ferroviaria en El Musel de dos a cuatro años

El grupo Alsa gestionará la circulación de trenes dentro de El Musel y la zona portuaria de Aboño. La adjudicación aún no se ha matarializado, pero de las dos empresas que pujaban por el contrato, Alsa Servicios Logísticos Ferroviarios S. L. ha presentado la mejor oferta técnica y también la más batata, con lo que se da por hecho de que se hará con el contrato, pendiente aún de culminar los trámites para la adjudicación. El contrato se ha licitado en 871.000 euros y tendrá una vigencia de dos años. Podrá porrogarse anualmente por un máximo de otros dos años, con lo que en la práctica Alsa podría encargarse hasta bien avanzado 2030 de este servicio.

Alsa asumirá un servicio que hasta ahora viene prestando Transervi desde hace más de una década y que ha concurrido también a esa licitación. Alsa ya intentó en una licitación anterior hacerse con el contrato, si bien en aquel momento el resultado fue el inverso, habiendo presentado Transervi la mejor oferta en relación calidad-precio, consiguiendo entonces la renovación. Ahora habrá relevo.

En este nuevo intento, la compañía de servicios ferrroviarios del grupo Alsa sí se va a llevar el gato al agua. El contrato consiste en garantizar el acceso mínimo a la infraestructura ferroviaria del Puerto por parte de las compañías operadoras de ferrocarriles que lo soliciten en cada momento. Un servicio que corresponde prestarlo a l a Autoridad Portuaria y que el adjudicatario de este contrato realizará en su nombre.

En resumidas cuentas, lo que se ha licitado es lo relativo al control de la circulación de los trenes, si bien se da por hecho que Alsa también se encargue del servicio de maniobras ferroviarias en el Puerto, algo que suele hacer el adjudicatario del contrato del control de la circulación, si bien las maniobras se hacen a riesgo y ventura de la empresa.

El contrato de control de los trenes que entran y salen de zona portuaria, que previsiblemente adjudicará el Puerto a Alsa, contempla asegurar el funcionamiento de los sistemas encargados del control, la circulación y la seguridad del tráfico ferroviario en terrenos de la Autoridad Portuaria de Gijón, que cuenta con dos estaciones, una en Aboño y otra, la principal, en el propio Musel, la denominada estación sur.

Precisamente, la Autoridad Portuaria de Gijón acaba de licitar, tras autorizarlo su Consejo de Administración, la obra de renovación de la parrilla de vías de la estación sur del Puerto en 4,97 millones de euros. La obra instalará vías de ancho ibérico, como las actuales, pero contempla colocar traviesas polivalentes para permitir su cambio con facilidad en un futuro a ancho internacional, tal como informó este diario.Con la inversión en estación sur, el Puerto elevará a 15 millones de euros sus inversiones en mejoras ferroviarias en dos años.

Bobinas de acero cargadas en un tren en El Musel / .

En la reunión del Consejo de Administración del Puerto del pasado viernes, un representante del empresariado se interesó por la posibilidad de, aprovechando esta obra, habilitar ya el ancho internacional, a lo que desde el Principado le respondieron que la implantación de esas vías requiere actuaciones que van más allá del ámbito portuario.

El puerto de Gijón es el quinto de España en cuanto a la cota de transporte por ferrocarril, que es del 5% frente al 3% de media del conjunto del sistema portuario estatal. Cereales, productos siderúrgicos y contenedores son los principales tráficos ferroviarios de El Musel.

Autopista del mar

La Autoridad Portuaria de Gijón también ha encargado un estudio para analizar una estación intermodal para la autopista del mar y, además, para analizar los usos civiles y militares de las instalaciones ferroviarias y la situación del corredor Gijón-León.

Entre los objetivos está el determinar y establecer prioridades en las inversiones tanto en terrenos portuarios como fuera de los mismos para potenciar líneas ferroviarias de contenedores, autopistas ferroviarias para transportar semirremolques y convoyes mixtos. El Puerto y el Principado aspiran a una autopista ferroviaria hasta Valladolid, donde enlazaría con corredores de este tipo hacia otros destinos de España. Eso requiere aumentar el gálibo, entre otros lugares en los túneles de Villabona, para permitir el paso de trenes que carguen semirremolques. Una estrategia que Puerto y Principado ligan a la reactivación de la autopista del mar.