Numerosas detenciones, juicios y golpes a bares y comercios de La Calzada: dos hombres, sin relación entre sí, están detrás de una cadena de robos en el barrio

Alcantarillazos en bares, forzamiento de cerraduras en fruterías... y cualquier acción que les permita conseguir sus objetivos. Varios negocios de La Calzada, del parque de Fernando VI, en pleno corazón de la zona de Gran Capitán, han puesto el grito en el cielo por una cadena de robos de pequeña intensidad que, sin embargo, les están ocasionando grandes problemas. Detrás de estos golpes, según las fuentes consultadas, se trata de una pareja de dos hombres. Una pareja porque son dos, porque, en un principio, no tienen relación entre sí. Los dos están plenamente identificados y a los dos los ha detenido la Policía Nacional en varias ocasiones. Sin embargo, a las pocas horas quedan en libertad. "Salen a la calle a las pocas horas", critican los comerciantes afectados.

Los dueños de estos negocios están tan familiarizados con estos dos que hasta les conocen por el mote. Pasa con uno de los dos, un hombre de nacionalidad rumana que tiene en esta forma de vida su manera de generar ingresos que luego gasta en sustancias estupefacientes. La Policía Nacional no solo ha detenido a este individuo en varias ocasiones, sino que, incluso, los juzgados le expulsaron del país en dos ocasiones. Pero regresa.

Susana Margolles es la dueña de una frutería en Gran Capitán a la que este rumano le ha entrado un par de veces. Tiene cámaras de seguridad para demostrarlo. En la grabación se ve cómo el delincuente accede al interior del negocio, revisa la caja registradora y, al ver que no hay dinero dentro, arrampla con chorizos, quesos y otro tipo de productos que hay dentro de una nevera. Por el vídeo se observa que no es, precisamente, un ladrón de guante blanco. Entra completamente con la cara descubierta y tal es la prisa que tiene por conseguir su fin que se le van cayendo las cosas que va robando por el suelo.

"Ya me ha entrado en febrero y en los últimos 15 días, dos veces", lamenta Margolles, que señala que es una tremenda desdicha este tipo de actos para su negocio. "Es el mismo de siempre. Yo me tiro aquí trabajando todos los días hasta las nueve de la noche y este tipo de situaciones son muy duras", asegura esta pequeña comerciante. "He tenido que ir al Juzgado, a juicios rápidos. Y sí, le condenan y el mismo día sale", asevera la mujer.

Paco Álvarez, por su parte, es el dueño de la cafetería Mevel. Este negocio también sufrió un asalto. Le rompieron hace unos días el cristal del escaparate. "Cierro tarde y vengo pronto. ¿Pero qué hago para evitarlo? Acampar aquí ya no puedo", lamenta este hostelero, que indica que se llevaron poco dinero de su establecimiento.

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La Policía Nacional tiene perfectamente identificados a estos dos hombres. Se trata de dos delincuentes que actúan de forma muy parecida pero que, pese a todo, no se conocen entre ellos ni trabajan juntos.