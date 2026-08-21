Preocupación por el estado de las viejas naves de Naval Gijón, con un acceso forzado

Un precinto policial acordona desde hace unos días una de las ventanas de las naves históricas de los viejos astilleros de Naval Gijón. La protección se instaló este mes y después de que esta oquedad, hasta entonces tapada con una verja herrumbrosa y unos paneles, quedase parcialmente abierta y accesible desde la calle, desde Mariano Pola, y sin que haya trascendido por ahora si el incidente se debe a un intento de allanamiento o a un mero acto vandálico. Ni la Policía Local ni la Nacional tienen constancia de que hayan ocurrido actividades delictivas en el interior de las naves recientemente.

Varios vecinos, sin embargo, sí se percataron de que esta verja había cedido y de que desde hace unos días el propio precinto policial parece haber sido manipulado. Como los paneles que tapian esta ventana están quebrados, además, por primera vez en años se puede echar un vistazo al interior y observar la estancia que se ocultaba detrás de esta ventana. Es un despacho pequeño y en él aún se encuentran varias impresoras viejas apiladas sobre un escritorio y varias sillas de oficina. Por el suelo hay varios teclados antiguos y paneles de madera prensada de mobiliario roto y, al fondo, una puerta entreabierta con una barra de hierro en el suelo que bloquea su cierre.

Estos inmuebles siguen siendo responsabilidad de la sociedad de Pequeños y Medianos Astilleros (Pymar), hoy propietarios minoritarios del ámbito del futuro parque empresarial de Naval Azul que lidera el Ayuntamiento, quien por su parte sigue interesado en adquirir la totalidad del ámbito. La sociedad, a instancias del Consistorio, realizó esta pasada primavera, entre abril y mayo, un acondicionamiento general del entorno. Fue una tarea que se centró sobre todo en labores de limpieza y desbroce y en un lavado de cara de parte de la fachada hacia Mariano Pola. La venta rota se encuentra en otra de las naves que dan a la calle y es el único acceso vulnerable ahora mismo, al menos de manera tan visible. El resto de ventanas del inmueble conservan su verja y su cristal y las dos puertas, aunque lucen muy deterioradas, siguen en pie y tapiada, si bien las verjas de ambas no están ancladas al suelo.

El acceso forzado. / Marcos León

De persistir este deterioro, el Ayuntamiento podría instar a la propiedad a realizar nuevas labores de adecuación. Ya lo hizo este año, llegando a trasladarle a la sociedad un "ultimátum" con un requerimiento que, de haberse incumplido, hubiese implicado multas mensuales de 1.500 euros. La empresa atendió al aviso y realizó las mejoras. El deterioro que se aprecia ahora, por lo demás, afecta más bien a los accesos a pie de calle –tanto las puertas como los ventanales y no parece que existan problemas de seguridad en el propio recinto de Naval, hoy adecuado como paseo público de manera provisional. El acceso a los terrenos de Pymar desde dentro del paseo están cortados por una verja al final del paseo y la mayoría de inmuebles están separados por la lámina de agua de la dársena.

El plan especial

Mientras, sigue tramitándose el plan especial que regulará este futuro parque empresarial y con el que por ahora se contempla conservar al menos parte de estas viejas naves por su valor patrimonial. Se quiere salvar, por ejemplo, el gran letrero de "Naval Gijón" y parte de las estancias más amplias, donde según señalaron los redactores del plan existen elementos interesantes como unas escaleras de caracol.

Se quiere incorporar también al parque empresarial un antiguo horno que se conserva, dentro de lo que cabe, en relativo buen estado. En la fase de borrador de este plan, dado a conocer este año, se decidió también impulsar un estudio más completo del estado de estas naves para estudiar qué otros vestigios pueden incorporarse a un proyecto que en su planteamiento inicial pensaba limitarse a salvar los inmuebles ya catalogados.