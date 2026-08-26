La lista de espera quirúrgica del hospital gijonés de Jove aumenta un 60% en un año

Un aumento que roza el 60 por ciento. La lista de espera quirúrgica del Hospital de Jove ha sufrido un notorio crecimiento desde julio de 2025 a julio de 2026, tal y como ponen de manifiesto los últimos datos publicados por el Servicio de Salud Principado de Asturias sobre el balance de la actividad de los hospitales de la región. El complejo sanitario de la zona oeste cerró el pasado mes de julio con 1.943 personas a la espera de intervención quirúrgica, mientras que un año atrás tenía 1.219 pacientes en esa situación, lo que es igual a una diferencia de 724 pacientes y una subida del 59,4% en un año. Por otro lado, Cabueñes cerró julio de 2026 con 3.499 pacientes, 117 más que en junio.

Julio es un mes en el que los hospitales suelen reducir su actividad quirúrgica por vacaciones de los profesionales. Por ello, entre otras cuestiones como los coletazos de la huelga sanitaria, en Cabueñes creció la lista de espera de los 3.382 pacientes esperando por una operación de junio a los 3.499 de julio. No obstante, esa cifra sigue siendo positiva respecto a las 4.611 personas que tenía en esa situación Cabueñes hace un año, en julio de 2025.

Los 3.499 pacientes con los que llegó a su fin Cabueñes en julio es el resultado de la suma entre el número de personas en espera estructural (2.846), las transitoriamente no programables (195) y las que están en espera tras rechazo de centro alternativo (458). El tiempo medio de espera de esos pacientes en espera estructural se elevó a 70 días, cuatro más que en junio de 2026, pero 18 menos que en julio de 2025.

El crecimiento de las cifras que arrojan los datos publicados por el Sespa es mucho mayor en el Hospital de Jove. En total, el principal centro sanitario de la zona oeste culminó julio con 1843 pacientes en espera estructural y 100 transitoriamente no programables. El tiempo medio de espera de esas personas en espera estructural llegó a los 102 días.

Alcanzar los 1.943 pacientes pendientes de intervención quirúrgica conlleva un crecimiento que roza el 60%. Ese aumento no se ha producido de manera inmediata el pasado mes de julio, sino que el número se ha elevado progresivamente a lo largo de los últimos doce meses.

Jove había cerrado julio de 2026 con 1.219 personas en lista de espera quirúrgica y en enero de 2026 ya tenía 1493 pacientes. Esos resultados han continuado aumentando a lo largo de este año, ya que en junio había 1.890 personas a la espera de operación en Jove y en julio ya se ha alcanzado prácticamente el aumento de 60% en un año.

La demora media

Más allá del número de pacientes pendientes de intervención quirúrgica, también ha crecido la demora media. Hace un año, ese dato era de 71 días, mientras que en enero ya había crecido hasta los 85 días y en julio ya superó la barrera de las 100 jornadas.

El archivo publicado por el Servicio de Salud, asimismo, demuestra que en el Hospital de Jove también se ha elevado el número de pacientes que llevaban esperando por su operación más de seis meses. En total, 204 personas se encontraban en esa situación al cierre de julio de 2026, mientras que un año atrás eran solo 22 personas.

Por su parte, el Hospital de Cabueñes ha conseguido que el número de pacientes con más de seis meses de espera haya bajado de los 327 de julio de 2025 a los 170 del pasado mes de julio.