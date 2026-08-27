Nueva protesta vecinal en La Calzada por el posible traslado del Albergue Covadonga a la Casa del Mar y el futuro espacio comunitario de Mar de Niebla: "No se debe traspasar un problema a otro barrio"

Nueva manifestación en La Calzada para expresar el rechazo a varias cuestiones, como el posible traslado de usuarios del Albergue Covadonga a la Casa del Mar o al nuevo espacio comunitario que creará la Fundación Mar de Niebla en La Calzada, que los concentrados temen que se convierta en un "comedor social". La recientemente registrada asociación de vecinos "Zona Oeste" fue la convocante de la protesta. "No puedes tener un problema y traspasarlo a otro barrio", aseveró su presidenta, Rocío Segurola, que abogó por la "seguridad" de la zona.

La marcha, marcada por la intensa lluvia, tuvo como punto de inicio y final los Jardines de Lázaro Cárdenas. Fueron 250 personas, según fuentes policiales, las que acudieron a la cita. Según los organizadores la cifra asciende a más del doble. Una de las preocupaciones de los presentes pasa por que en el albergue de peregrinos de Vicasa se alojen menores no acompañados. No consta en ningún caso que eso sea así, pues el plan municipal es que el edificio acoja a peregrinos y que también haya ciertas plazas para uso turístico y para albergue juvenil.

Los impulsores ya acumulan varias semanas con estas manifestaciones. Tienen lugar todos los jueves y la idea es que continúen en el calendario. "Vamos a seguir con fuerza por esta causa", remarcaron los presentes, que portaron distintas pancartas para exigir al Ayuntamiento "la verdad" en los temas por los que se convocan dichas protestas. Sobre el realojo del Albergue Covadonga en la Casa del Mar, Rocío Segurola indicó que "nadie nos preguntó si queríamos". "Problemas hay en todos los barrios, pero que no nos traigan más", afeó la presidenta de la asociación "Zona Oeste", que busca más miembros para crecer. El gobierno local, no obstante, en ningún momento ha anunciado que el traslado del Albergue tenga como destino la Casa del Mar.

"Nuestra lucha es para que La Calzada tenga la seguridad que tenía; por eso levantamos la voz", comentaron los manifestantes, que reclamaron a la Alcaldesa, Carmen Moriyón, "solucionar el problema". Rocío Segurola recalcó que "no respetarán las normas", en referencia a la gente que, como denuncia el colectivo, llegaría al barrio, a la Casa del Mar y al albergue de peregrinos. Otro de sus caballos de batalla tiene que ver con el espacio comunitario que Mar de Niebla abrirá en la calle Guatemala. Desde la entidad apuntaron hace un par de meses que sería un lugar "para juntarnos, aprender y cuidarnos". Para combatir la soledad y con la vertiente de formar a jóvenes en el ámbito de la hostelería en aras de generar empleo que pueda revertir en el entorno. "Nos mintieron; nos dijeron que tenían permiso al principio y no lo tenían", criticó Rocío Segurola.

La presidenta de la asociación "Zona Oeste" subrayó que "somos trabajadores y los problemas que tiene la gente vulnerable nos los quieren trasladar a nosotros". Lo hizo al final de una manifestación que puso de relieve el malestar de esos vecinos de La Calzada con las iniciativas que, sostienen, figuran en el futuro del barrio. Desde la asociación Alfonso Camín emitieron un mensaje en redes sociales en el que se desmarcaba de la actividad de este colectivo de nuevo cuño. "Nuestra labor asociativa continúa orientada a la mejora del barrio de La Calzada, el fortalecimiento de los servicios públicos y la convivencia vecinal, siempre a través de los cauces de participación democráticos", proclamaron.