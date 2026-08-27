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El Puerto de Gijón adjudica a Alvargonzalez Contratas el acondicionamiento de la avenida de Eduardo Castro

El Musel licita la compra de 350 metros de valla para utilizar como cierres provisionales en la trasera del muelle Marcelino León y en La Osa

Vista de un tramo de la avenida de Eduardo Castro.

Vista de un tramo de la avenida de Eduardo Castro. / JUAN PLAZA / LNE

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Manuel Castro

Gijón

El Musel ha adjudicado a Alvargonzález Contratas el contrato de la obra de acondicionamiento y mejoras en la avenida de Eduardo Castro en 159.381,2 euros, IVA incluido y con un plazo de ejecución de dos meses.

Las obras tienen por finalidad garantizar la seguridad vial, subsanando para ello las deficiencias en la calzada, aceras, zonas de vallado y elementos anexos que se detectaron en el análisis que el pasado mes de mayo realizó el Puerto del estado de dicha avenida en el tramo comprendido entre el control B y el vallado previo al acceso a Tangón.

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Las obras incluirán el fresado y reposición de firmes en las zonas con baches, fisuras y deformaciones, además de la regularización del pavimento en tramos puntuales. También está previsto el enrasado y reparación de arquetas, así como los trabajos de desbroce y limpieza de márgenes, aceras y zonas próximas a los vallados.

Vallas

Por otro lado, la Autoridad Portuaria de Gijón también ha licitado, en 94.962 euros, la adquisición de 350 metros de vallas modulares con verja de mallazo de dos metros de altura sobre barreras de hormigón del tipo "New Jersey", para utilizar como cierres provisionales en la explanada trasera del Muelle Ingeniero Marcelino León y en La Osa (en el Centro de Inspección Vegetal).

Noticias relacionadas y más

Las vallas está previsto utilizarlas en el Dique Príncipe de Asturias, durante la escala de cruceros y otras operaciones que requieran control de accesos; en la terminal de graneles sólidos para la delimitación temporal de zonas operativas de almacenamiento, así como con en el Centro de Inspección Vegetal de La Osa para garantizar la separación y control de áreas sometidas a inspección.

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