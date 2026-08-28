Imasa carga en El Musel dos nuevos equipos para una siderurgia de Tata Steel

La ingeniería asturiana Imasa cargó la semana pasada en El Musel dos de los cuatro carros para baterías de coque que está construyendo en los muelles de La Osa, con destino a las baterías de coque de la factorías siderúrgica de IJmunden (Holanda), del grupo de capital indio Tata Steel.

El primero de esos equipos ya lo había enviado Imasa el pasado mes de enero. Ahora ha entregado otros dos y el cuarto previsiblemente lo acabará de construir antes de que acabe este año. El contrato de los cuatro equipos asciende a 22 millones de euros.

Estos dos equipos que ahora ha enviado a Holanda fueron estibados por Alvargonzález, apoyándose en grúas móviles de El Roxu. El barco que los transportó es el "Douwe S", en el que el pasado día 19 se embarcaron en su bodega ambos carros de carga de carbón en baterías de coque.

Uno de los carros para baterías de coque que se embarcaron la semana pasada en El Musel. / .

Imasa tiene amplia experiencia en la fabricación de este tipo de equipos. Fue, de hecho, una de las empresas que participó en la construcción de la actual barería de coque de ArcelorMittal en la factoría de Veriña. También construyó equipos para la coqueríade Industrias Doy. Siderurgias de ArcelorMittal en otros países de Europa e incluso en otros continentes, también cuentan con equipos para baterías de coque construidos por Imasa.