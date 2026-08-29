El Puerto de Gijón espera recuperar medio millón de toneladas de mineral de hierro en lo que queda de año

La Autoridad Portuaria de Gijón espera que se produzca una cierta recuperación de tráficos en El Musel en lo que queda de año, entre otras cosas para acabar el ejercicio con la descarga de medio millón de toneladas más de mineral de hierro respecto a sus últimas estimaciones.

El año 2026 se cerrará previsiblemente con pérdidas en las cuentas portuarias por el brusco descenso en los tráficos de graneles sólidos, debido fundamentalmente a la parada durante siete meses, entre finales de 2025 y 2026, de uno de los dos hornos altos de ArcelorMittal en Gijón por una avería. Eso llevó a un retroceso brusco de los tráficos en el Puerto, que entre enero y junio perdió 2,8 millones de toneladas respecto al mismo periodo de 2025, pasando de 10,04 a 7,25 millones. Un descenso del 27,8%.

El descenso fue especialmente acusado en lo que respecta a los graneles sólidos, con un 5,19 millones de toneladas hasta julio frente a los 8,14 millones del año anterior, un 36,2% menos.

En agosto se ha comenzado a producir una cierta recuperación en el tráfico de graneles sólidos que motivarán un aumento de más del 50% en los tráficos portuarios respecto a agosto de 2025, pasando de 981.327 toneladas el año pasado a los casi 1,5 millones de toneladas con las que se cerrará el mes en curso.

En el caso de la terminal de minerales de El Musel, Ebhisa, duplicará sus tráficos este agosto respecto al del año pasado, pasando de 420.109 a 871.455 toneladas por el fuerte aumento en las descargas de carbón siderúrgico (un 218% más) y también el crecimiento en el mineral de hierro (un 79% más).

También crecen las descargas de escoria y áridos en graneles sólidos por los muelles comerciales, así como las de graneles líquidos, en lo que respecta a productos petrolíferos y asfalto.

Mercancía general

Más allá de los datos concretos de un sólo mes, lo relevante es hasta que punto puede variar la tendencia en lo que queda de año respecto a lo que ha ocurrido en los primeros siete meses del ejercicio. En ese sentido es significativa la previsión del Puerto de que el año concluya con medio millón de toneladas de emineral de hierro más de las que hasta ahora preveían.

Está pendiente de ver también cómo evolucionan otras mercancías. Mientras los graneles sólidos descendieron en los primeros siete meses por la avería del horno alto de ArcelorMittal, el tráfico de carga general se incrementó en el mismo periodo en un 15,6%, sumando entre enero y julio 1,12 millones de toneladas frente a las 968.000 del mismo periodo de 2025. Algo a lo que contribuyó en buena medida la importación de acero semielaborado (blooms y palanquilla) por parte de ArcelorMittal, para alimentar a sus trenes acabadores ante la reducción en la producción de arrabio por la avería de uno de sus hornos altos.