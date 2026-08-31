Emoción, conocimiento y aprendizaje

Quienes seguís este espacio "desde el oeste" ya conocéis mi inquietud acerca de las redes sociales y la Inteligencia Artificial en lo que a educación se refiere.En la actualidad, la relación entre emoción, aprendizaje y conocimiento se ha vuelto más visible que nunca. Las redes sociales y la inteligencia artificial no solo median lo que sabemos, sino también cómo lo sentimos al saberlo. Cada notificación, cada recomendación algorítmica, activa pequeñas respuestas emocionales que condicionan nuestra atención y, con ella, nuestro aprendizaje. Aprender ya no es un proceso lineal, sino un flujo continuo de estímulos donde la emoción actúa como filtro y amplificador del conocimiento.

Las redes sociales han transformado la manera en que construimos saberes colectivos. La viralidad no depende solo de la veracidad, sino de la capacidad de un contenido para resonar emocionalmente. Esto plantea una tensión: lo que más circula no siempre es lo que más sabemos, sino lo que más nos afecta.

La inteligencia artificial introduce una nueva capa en esta dinámica. Los sistemas de recomendación aprenden de nuestras emociones pasadas para anticipar nuestras futuras decisiones. Así, el conocimiento deja de ser únicamente humano y se convierte en una co-producción entre personas y algoritmos.

Sin embargo, esta co-producción no está exenta de riesgos. Cuando la emoción es explotada como recurso, puede derivar en burbujas informativas y polarización. El desafío contemporáneo consiste en aprender a habitar estos entornos sin perder la capacidad crítica ni la sensibilidad ética.

Quizá el futuro del conocimiento no dependa solo de más datos o mejores modelos de IA, sino de nuestra habilidad para integrar emoción y reflexión. En un mundo hiperconectado, pensar también es sentir, y sentir se ha convertido en una forma de conocer. Reconocer esta interdependencia puede ayudarnos a construir espacios digitales más conscientes, donde la tecnología no sustituya la experiencia humana, sino que la amplifique de manera responsable.

En el ámbito educativo, esta perspectiva implica repensar cómo enseñamos y aprendemos en la era digital. No basta con transmitir información; es necesario diseñar experiencias que integren emoción, curiosidad y pensamiento crítico. Solo así el aprendizaje puede convertirse en un proceso significativo y no en una simple acumulación de datos.

En última instancia, la pregunta no es solo qué sabemos, sino cómo lo vivimos. La emoción no es un obstáculo para el conocimiento, sino su condición de posibilidad. Actualmente recuperar esta idea puede ser clave para construir una relación más equilibrada con la tecnología y con nosotros mismos. Una relación que nos devuelva la capacidad de aprender sintiendo y pensar emocionando.