Familiares y amigos de los dos trabajadores del Musel fallecidos en 2024 preparan un sentido homenaje

Familiares y amigos de César Méndez y Roberto Martínez, los dos trabajadores fallecidos en El Musel en 2024, realizarán un homenaje por su muerte en la fecha del segundo aniversario del trágico accidente. Será este sábado 5 de septiembre a las 13.00 horas en el mismo lugar donde ambos perdieron la vida. El acto constará de una ofrenda floral y se desplegará una lona para recordar a los dos empleados de 23 y 49 años que murieron durante el desmontaje de gran una grúa de puerto en el muelle Moliner.

El trágico suceso sucedió el 5 de septiembre de 2024 en unas tareas de desmantelamiento de dos grupas de la empresa Ership Grupo. Tanto Méndez como Martínez eran miembros de Montajes Astur Manzana y fueron encargados de esta misión junto a otros operarios de la compañía. Fue cuando una de las cargas se soltó cuando ocurrió lo peor. Una de las grúas autopropulsadas que se estaban utilizando en las labores cayó, llevando por inercia a una segunda que también volcó sobre el agua.

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Las dos víctimas se encontraban en una pasarela en la base de la grúa portuaria y fueron golpeados por la caída de las autopropulsadas y por la sacudida que causó el incidente. Se intentó salvar sus vidas por todos medios y pese a la rápida intervención no pudo ser posible. En el accidente también resultaron heridos otros trabajadores, con lesiones de diversa consideración. Dos años después, familiares y amigos se unen en recuerdo de César Méndez y Roberto Martínez para honrar su memoria en el mismo lugar en el que perdieron la vida.