Así trabaja el barco más grande que llega a El Musel para construir un gasoducto en el Golfo de México

Con diez hélices azimutales que le permiten girar 360 grados con precisión milimétrica y un sistema avanzado de posicionamiento dinámico con el que puede permanecer inmóvil en un punto fijo o avanzar en línea recta mientras está en alta mar, el "Solitaire", el buque de mayores dimensiones que ha atracado en El Musel, puede colocar hasta cinco kilómetros de tubería al día a grandes profundidades. Llegó a hacerlo a 2.775 metros bajo el golfo de México. Ahora va a volver a esa zona para tender un gasoducto submarino tras haber cargado en El Musel 43 de los 120 kilómetros de tubería que necesitará, además de haberse aprovisionado de otros pertrechos y realizar varios relevos de tripulación, con el apoyo en la gestión por parte de Algeposa Asturias, consignataria en El Musel de este buque de la naviera Allseas, compañía de referencia en el tendido de oleoductos y gasoductos submarinos.

Para hacerlo, este barco con un casco de 300 metros dispone, a su popa, de una rampa de lanzamiento de la tubería ("stinger") que aumenta su longitud en otros 97 metros. La instalación de tuberías en alta mar es una operación continua en la que el personal trabaja en turnos de 12 horas.

Las tareas de preparación de tuberías, soldadura, inspección, revestimiento, posicionamiento del buque y supervisión mediante un vehículo sumergible de operación remota, se llevan a cabo siguiendo una secuencia de producción coordinada. Para el gasoducto que va a construir en el Golfo de México empleará tubería de 16 pulgadas (40,64 centímetros) de diámetro.

La primera tarea será soldar tramos individuales de tubería de 12 metros en para crear secciones de 24 metros. Estas secciones pasan a la línea de soldadura principal, donde se alinean y sueldan a la tubería que se está formando. Cada soldadura se inspecciona mediante ensayos no destructivos y la unión se recubre para protegerla contra la corrosión. La tubería completada pasa a través de sistemas de tensión y sobre el "stinger" del buque, que soporta la curva de transición desde la embarcación hasta el lecho marino.

Tras completar cada sección, el "Solitaire" avanza unos metros –la longitud de un tramo de tubería– mediante los sistemas de control preciso de la posición del barco. Lo hace mientras va desplegando la tubería de forma controlada. Unos vehículos operados remotamente supervisan el buen estado de la tubería y que su posición en el lecho marino es la adecuada. En los distintos trabajos, el "Solitaire" también cuenta con embarcaciones de apoyo.

Tareas de preparación del «stinger» del buque, con un operario sobre el mismo, arriba a la izquierda, y la pluma de una grúa autopropulsada que participó en la operación, a la derecha de la imagen. | JUAN PLAZA

Los buques de tendido de tuberías de Allseas, incluido el "Solitaire", utilizan sistemas que mantienen una tensión controlada en la tubería, mientras la rampa de lanzamiento la soporta a medida que esta sale del buque. Mientras la está desplegando, el "Solitaire" tiene una capacidad de carga de tubería de 1.050 toneladas y ha instalado tuberías a profundidades de hasta 2.775 metros. Se supervisan continuamente la configuración de la tubería, la posición del buque, la tensión y el punto de contacto con el lecho marino.

El barco tiene capacidad para 420 tripulantes. Se trabaja las 24 horas del día cuando se está desplegando tubería. Un turno de tendido de tubería es de 12 horas y suele requerir 196 tripulantes, incluyendo personal encargado del posicionamiento del buque, manipulación de tuberías, soldadura, inspección, recubrimiento, operación de sistemas de tensión y rampa de lanzamiento, trabajos con grúas y aparejos, operaciones con sumergibles operados remotamente, levantamientos topográficos, supervisión de ingeniería y seguridad. Este equipo cuenta con el apoyo de los departamentos de operaciones marítimas, técnico, médico, de servicios de alimentación y de logística.

El "Solitaire" reúne una amplia gama de disciplinas marítimas, técnicas y de construcción. Entre ellas se incluyen el capitán y los oficiales de cubierta, operadores de posicionamiento dinámico, ingenieros navales y mecánicos, electricistas, operadores de grúa, aparejadores, operadores de manipulación de tuberías, soldadores, personal de ensayos no destructivos, especialistas en revestimientos, pilotos y técnicos de sumergibles operados remotamente; topógrafos, supervisores de construcción, personal de seguridad y personal médico.

El personal de restauración, limpieza, logística, informática y administración da soporte a la vida y el trabajo a bordo. Los tripulantes son relevados cada cinco semanas. En Gijón desembarcaron en lanchas desde el fondeadero de El Musel o en el propio puerto. En alta mar, se utiliza el helipuerto del buque. La tripulación actual del "Solitarie" la componen 358 personas de 27 nacionalidades. Entre ellos, muchos españoles. Los relevos permiten que el barco pueda permanecer operativo durante muchos meses seguidos, aprovisionándose en alta mar. El buque zarpó de El Musel el día 27, tras haber cargado la tubería, para dejar sitio a un crucero. Está haciendo pruebas en aguas profundas, cerca de los cañones submarinos que hay frente a Ribadesella. Volverá a El Musel antes de cruzar el Atlántico.