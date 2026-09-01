El Santa Olaya se prepara para su subida a la Campa Torres, la prueba "histórica" del club gijonés: "Es como hablar del alma de nuestro club"

El Club Natación Santa Olaya volverá a llevar a cabo este año su Cross Subida a la Campa Torres. Esta cita, enmarcada en las fiestas sociales de la entidad sociodeportiva de la zona oeste, tendrá lugar el próximo martes, 8 de septiembre, a las 11.00 horas. "Hablar de esta prueba es hablar de la historia y el alma de nuestro club", remarcó este martes el presidente del Santa Olaya, Gonzalo Méndez, en la presentación que acogió el Ayuntamiento de Gijón

La XXXVI Subida a la Campa Torres será un "recorrido exigente" de doce kilómetros, tal y como indicó Méndez. La carrera arrancará en la playa del Arbeyal, subirá hasta el histórico enclave arqueológico de la Campa Torres --a 380 metros de altitud- y regresará al trazado urbano hasta alcanzar la meta.

Por el momento, ya hay 200 inscritos para una prueba para la que muchos apuran y suelen inscribirse en el tramo final. Por ello, confían en que las cifras sean similares a las de las ediciones anteriores. El plazo para inscribirse se cerrará el domingo, 6 de septiembre, a las 14.00 horas. Desde el Santa Olaya apuntan que no se tramitarán altas de última hora en el día de la prueba.

El cross organizado por el Santa Olaya entregará premios en metálico para los cinco primeros clasificados de la categoría absoluta masculina y femenina, con 300 euros para los vencedores. Además, el club hará entrega de un galardón especial para quien corone en primer lugar el alto de la Campa Torres. Por otra parte, habrá entrega de medallas en todas las subcategorías de veteranos y se mantendrán las modalidades colectivas de equipos de cuatro integrantes y parejas mixtas.

En la presentación también estuvieron algunos de los corredores veteranos que impulsaron el atletismo en el club, por los que nació este evento en la década de los noventa. El edil de Deportes, Jorge Pañeda, hizo hincapié en que esta prueba "son 12 kilómetros solo aptos para valientes como los socios del Santa Olaya".

Antes de esta cita, el Santa Olaya arrancará sus fiestas sociales con deporte y solidaridad este sábado. Entre las 10 y las 16 horas se celebrará un maratón de pádel solidario a beneficio de la Asociación Stop Ceguera, mientras que por la tarde habrá hinchables. A las 19 horas tendrá lugar el pregón y, media hora después, la actuación de Pedro Junquera y su banda, que pondrá música a la primera noche festiva.

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El domingo habrá holy party a las 12.00 horas y otras citas por la tarde, como un circuito de cars a pedales y un torneo de tenis de mesa. El lunes estará dedicado a las actividades acuáticas. Por último, el martes a mediodía será la comida de hermandad y, por la tarde, habrá fiesta de la espuma y las finales del torneo de tenis de mesa. Las fiestas llegarán a su fin a las 18.30 horas con una lectura conjunta de cuentos con marionetas.