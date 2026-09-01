Susto en Gijón: atienden a un hombre tras sufrir una caída dentro de un autobús

Susto a media mañana en Gijón en el barrio de El Natahoyo. El pasajero de un autobús tuvo que recibir asistencia médica de una ambulancia tras sufrir una caída dentro del vehículo.

Los hechos tuvieron lugar al mediodía, en la calle Mariano Pola. La Policía Local se personó en el lugar de los hechos.

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Si bien, tal y como indicaron las fuentes consultadas, la intervención de los agentes no fue necesaria ya que cuando llegaron los servicios sanitarios ya se encontraba atendiendo al hombre y trasladándolo a un centro médico.