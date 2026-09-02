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El Club Santa Olaya de Gijón se sienta a la mesa para jugar al parchís como calentamiento de sus fiestas sociales

La entidad sociodeportiva vivirá sus celebraciones del 5 al 8 de septiembre, con pregón del director deportivo, Emilio Núñez

Un momento de la actividad en el Club Santa Olaya.

Un momento de la actividad en el Club Santa Olaya.

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S. G.

La cafetería del Club Natación Santa Olaya acogió este miércoles la primera sesión del tradicional torneo de parchís. "Dos tardes para compartir mesa, estrategia, alguna que otra ficha comida y, sobre todo, muy buen ambiente", destacaron desde la entidad sociodeportiva, que encara este fin de semana sus fiestas sociales. Serán del 5 al 8 de septiembre, con un variado abanico de propuestas lúdicas y deportivas diseñadas para socios, familias y participantes de todas las edades.

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Este jueves, a partir de las 18.00 horas, habrá otra sesión de parchís en el Santa Olaya. El pregón festivo correrá a cargo de Emilio Núñez en su emotiva despedida tras veintisiete años como director deportivo olayista. Tendrá lugar el sábado a las 19.00 horas en el salón de actos.

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