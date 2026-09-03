Arcelor invertirá 40 millones para utilizar agua de lluvia en su factoría de Gijón
El Principado concede 15 millones a la siderúrgica para impulsar el proyecto
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado concederá 20 millones para impulsar cuatro proyectos industriales que permitirán ahorrar agua, un mejor aprovechamiento de los materiales, reducir residuos o desarrollar nuevas tecnologías. Entre ellos, el Principado subvencionará con 15,14 millones de euros a ArcelorMittal en su plan para gestionar y reutilizar las aguas de lluvia en la planta de Gijón. La inversión total roza los 40 millones, siendo el proyecto de mayor envergadura de los que apoyará económicamente el Gobierno regional en esta batería de ayudas.
Arcelor, con este plan, pretende avanzar hacia un uso más eficiente del agua. La reutilización de las aguas de lluvia y regeneradas reducirá la necesidad de acudir a recursos hídricos convencionales y hará más resiliente el proceso productivo ante la creciente presión sobre el agua. También se persigue mejorar la seguridad del suministro para la actividad industrial.
La producción industrial en Asturias aumentó un 5,7 % en julio en comparación con el mismo mes de 2025, según los datos publicados por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei). En esa recuperación jugó un papel crucial la reactivación del alto horno "B" de Arcelor en Veriña, averiado desde otoño de 2025.
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