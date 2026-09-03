Cerca de medio millar de vecinos de La Calzada salen a la calle para "exigir la verdad" sobre el traslado del Albergue Covadonga de Gijón

"No pueden engañar a un barrio entero. El barrio no es de ellos. Vamos a ir contra todo. Queremos la verdad". Estas palabras pronunció esta tarde Rocío Segurola, la presidenta de la recién creada asociación de vecinos de la zona oeste de Gijón, la entidad que convoca las marchas en los Jardines de Lázaro Cárdenas. Otro jueves más -y ya van nueve- los vecinos se echaron a la calle para protestar por las mismas cuestiones. Es decir, un supuesto plan municipal para realojar a los usuarios del Albergue Covadonga mientras duren sus obras de reforma en La Calzada, en concreto, en dos plantas de la Casa del Mar, y también en el nuevo albergue de peregrinos en las reformadas oficinas de Vicasa. Oficialmente, el gobierno local nunca ha manifestado tal cosa. También cargan los convocantes contra un local que está reformando la Fundación Mar de Niebla en la calle Guatemala para abrir como espacio comunitario porque, aseguran, se convertirá en "un comedor social".

Fue precisamente delante de este local donde comenzó la marcha, pasadas las siete de la tarde. La manifestación partió de los Jardines de Lázaro Cárdenas hacia la Casa del Mar. Según las fuentes policiales consultadas, participaron alrededor de medio millar de personas. Algunos asistentes manifestaron que eran exactamente 597. La marcha se dirigió hacia la Casa del Mar. Los participantes, de carácter heterogéneo y de todas las edades, hicieron ruido con silbatos y diferentes bocinas de plástico. Hubo dos pancartas encabezando la marcha. En una se podía leer "Moriyón y Barbón ¿cuántos menas pa Gijón?" y en otra "Moriyón y Cañedo La Calzada es de sus vecinos, no de vuestros despachos". Por Cañedo se referían a Blanca Cañedo, expresidenta del Patronato de la Fundación Mar de Niebla.

Fue ahí donde, megáfono en mano, hizo su intervención. Previamente, una vecina manifestó su incomodidad por el cartel sobre los menores no acompañados y abandonó la concentración. Segurola afirmó que "no se sienten representados por la otra asociación del barrio" y que por eso crearon otra nueva. "La nueva asociación tiene el proyecto de pedir expedientes que garanticen de lo que estamos hablando. Realmente, tampoco tenemos a ciencia cierta un papel que diga que se comprometieron a hacer esto. Lo sabemos, pero no por medios informativos", aclaró. "No lo sabemos por escrito", añadió. "Nuestro proyecto viene a decir que estamos a favor de todo esto y que las personas que van a venir del Albergue Covadonga sí necesitan un espacio y necesitan un lugar donde acoger a esas personas, pero el sistema actual no sirve", agregó.

"Lo estamos viendo, si nos los quieren meter en un barrio que no teníamos este problema, que tenemos otros, pero estos son demasiados en un barrio", leyó. "Están confluidos en la Casa del Mar, en el supuesto comedor social y en Vicasa. Entonces, creo que es muy fuerte que nos traigan toda esa gente pero no aquí. Ellos saben dónde meterlos, pero como por detrás hay subvenciones y 30.000 euros para arreglar el supuesto comedor social y un poder que los avala se sienten intocables", zanjó. También añadió que la manifestación "no tiene siglas políticas", que fueron "a todos los partidos" pero que "solo uno les abrió las puertas". Agradeció, por último, que Frente Obrero le prestara el megáfono. Tras la marcha y en declaraciones a este periódico, afirmó que "queremos que esa gente tenga su lugar, pero no aquí. No puede ser que unos vecinos que pagamos impuestos, que somos pacíficos, nos metan en tres ubicaciones distintas y vayan a comer al mismo lugar", zanjó.

La FAV denuncia una agresión "en el contexto de esa movilización"

Pese a que la manifestación se desarrolló sin incidentes reseñables, la Federación de Asociaciones de Vecinos emitió un comunicado denunciando una agresión "en el contexto de dicha movilización". Según las fuentes vecinales consultadas, dicha agresión habría tenido lugar antes de que arrancara la marcha. Durante la misma y cuando ya estaban personados los agentes de la Policía Nacional que velaron por la seguridad de la misma, no se produjo ningún requerimiento de dichos agentes.

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Lo que denuncia la FAV es que una mujer vinculada al asociacionismo sufrió "zarandeos y una caída que provocó que tuviera que ser atendida en el Hospital de Jove". La FAV, en dicha nota, reclama a los organizadores una condena pública y exige al Ayuntamiento que "abandone definitivamente el silencio, intervenga, informe y dialogue". "Si es necesario, la Federación dará un paso al frente para defender la convivencia, el respeto y la tolerancia".