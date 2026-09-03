Récord histórico en las subastas de bonito en Lonja Gijón: 1,9 millones de kilos con la costera aún abierta

Lonja Gijón-Musel ha batido de largo el récord histórico en las subastas de bonito, al alcanzar este año ya los 1,9 millones de kilos rulados. Hasta ahora, la mejor campaña del bonito en la rula gijonesa había sido la de 2023, con 1,59 millones de kilos rulados desde que se produjo la primera subasta de este año en Gijón, el pasado 11 de junio. Los buenos precios que se están dando en las subastas y el buen servicio que la lonja ofrece a los pesqueros, han contribuido a este récord de descargas.

La cifra definitiva de 2026 aún tardará en conocerse, dado que la costera del bonito de este año aún sigue abierta y en septiembre seguirá habiendo subastas y, si ocurre como en los últimos años, incluso pueden producirse algunas ventas en octubre. El volumen de ventas en las semanas que restan de costera se prevé, en todo caso, inferior al que ha habido hasta la fecha.

Esto es así porque la flota bonitera que faena en el Cantábrico apenas ha consumido el 55% de la cuota de capturas que tiene asignada. En los últimos años no se llegó a agotar la cuota y los barcos boniteros dejaron de capturar esta especie cuando el bonito se alejó de nuestras costas y los pesqueros fueron optando por dedicarse a otro tipo de pescado.

Los pesqueros que están optando por El Musel para subastar sus capturas de bonito son los barcos de tanqueo, que utilizan cebo vivo para capturar los bonitos y que tienen mucha mayor capacidad que la flota de cacea. En El Musel sí está descargado sus capturas un barco que utiliza este último arte de pesca, un bonitero vasco que no subasta el pesado, sino que tiene un acuerdo con una cadena de supermercados para venderle directamente, a un precio acordado entre ellos, sus capturas.

Un momento de una subasta de bonito en la lonja de Gijón. / Juan Plaza / LNE

Los 1,9 millones de kilos de bonito que ya se han comercializado a través de la lonja gijonesa se han vendido por cerca de 8 millones de euros. Se trata también del mejor resultado histórico, superando los 6,51 millones de euros que sumaron las ventas de bonito en la campaña de 2025, en la que se rularon 1,47 millones de kilos de bonito.

El récord que ya se ha batido este año supone también que, por quinto año consecutivo, la lonja de El Musel supera ampliamente el millón de kilos de bonito rulado. En 2022 fueron 1,41 millones de kilos por un total de 6,23 millones de euros; en 2023 los 1,59 millones de kilos citados por 6,15 millones de euros; a 5,72 millones de euros se elevaron las ventas de 2024, que totalizaron 1,25 millones de kilos; en 2025 se alcanzaron los 1,47 millones de kilos y 6,51 millones de euros y este año ya se va por los 1,9 millones en kilos y cerca de 8 millones en euros.

Los años 2005 (1,01 millones), 2006 (1,30 millones), 2010 (1,23 millones) y 2013 (1,04 millones) fueron los otros años en los que se superó el millón de kilos de bonito rulados en la lonja gijonesa.

La gran remontada en la rula gijonesa del último lustro comenzó un año antes, en 2021, cuando se rularon 973.200 kilos de bonito, dejando atrás seis años de escasez, con subastas que en alguno de esos ejercicios no alcanzaron ni los 400.000 kilos.

Bocarte, chicharro y xarda

La extraordinaria costera del bonito de este año no es la única campaña importante para la lonja gijonesa. La costera del bocarte ya ha alcanzado este año los 4,09 millones de kilos rulados en El Musel, totalizando unas ventas de 11,70 millones de euros. Hubo subastas de bocarte entre marzo y julio, no en agosto.

Otras campañas importantes para la lonja gijonesa son las del chicarro y la de la xarda (caballa). En este último caso, a pesar de que la campaña de la xarda ha sido mala para el conjunto del sector pesquero, en el caso de El Musel las subastas de esta especie han sido buenas este año, que probablemente pueda acabar siendo el segundo mejor de su historia.