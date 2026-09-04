Carmen Moriyón, sobre las "mentiras" vinculadas a la obra del Albergue Covadonga: "La Casa del Mar nunca fue una opción"

"La Casa del Mar nunca ha sido una posibilidad para acoger a los usuarios del Albergue Covadonga". Así lo asegura Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, en un comunicado emitido esta mañana y en el que reprocha las "falsedades" vertidas respecto a este proyecto y otros recursos de la zona oeste. Dice la forista haber "asistido con preocupación" a la "situación generada en el barrio de La Calzada", donde se celebran desde hace semanas manifestaciones semanales en base a sospechas que, asegura la Regidora, son falsas. Y, aunque dice considerar innecesario "desmentir cuestiones cuya veracidad se desmonta por sí sola", recalca que para el realojo del Albergue nunca se planteó la Casa del Mar y que el edificio Vicasa, pese a que algunos grupos temen que pueda acabar acogiendo a menores extranjeros, mantendrá su modelo de albergue juvenil y para peregrinos.

Sobre la Casa del Mar, señala la forista: "Nunca ha sido una posibilidad para acoger a los usuarios del Albergue. Tampoco la Fundación Mar de Niebla. Nunca, en ningún momento, esta Alcaldía, que ha asumido la responsabilidad de ese traslado, ha valorado estas opciones". Sobre Vicasa, defiende: "El albergue juvenil de Vicasa abrirá sus puertas próximamente y tras una gran reforma como albergue juvenil y para peregrinos, que es para lo que este gobierno ha invertido 1,6 millones de euros este mandato".

Reprocha la forista que "quienes ahora sostienen teorías fuera de la realidad como el traslado del Albergue a la Casa del Mar o al edificio de Vicasa son los mismos que hace unos meses aseguraban que la reforma del Albergue Covadonga era humo, que no se iba a hacer y que el gobierno tenía un acuerdo con constructores para hacer pisos de lujo". Sin embargo, "hoy, la reforma del Albergue es una obra adjudicada por cinco millones de euros".

Moriyón habla también de un "interés manifiesto y oscuro" de "ciertos sectores a izquierda y derecha" para que el traslado temporal de personas del Albergue "no salga bien". "Desconozco los motivos que pueden llevar a personas con responsabilidades institucionales a difundir y alentar falsedades con el único fin de que sus propios vecinos vivan con miedo y angustia", afirma. Y señala que, si bien "todo el mundo es libre de manifestarse y expresar públicamente su parecer", tal cosa debe hacerse "en base a realidades".

El trabajo de realojo de usuarios del Albergue se está diseñando desde el equipo técnico de Servicios Sociales, que han desarrollado "un excelente trabajo de cara a generar una solución que en todo momento será consensuada con los agentes implicados", asegura la Alcaldesa, que anuncia: "Esta solución, que nada tiene que ver con las mentiras difundidas por ciertas webs y partidos políticos, será comunicada en los próximos días". "Gijón siempre ha sido una ciudad acogedora e integradora en la que las soluciones siempre se han tomado desde el consenso. Mi compromiso es que no va a dejar de serlo", asevera Moriyón.