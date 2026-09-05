Amenaza con un cuchillo a su vecino en Gijón porque tenía la música muy alta
La víctima escapó a la calle y alertó a la Policía para detener al implicado, que no podrá volver al piso
Un conflicto vecinal obligó a intervenir hace unos días en La Calzada a la Policía Nacional después de que un individuo amenazase a otra persona con un cuchillo y en visible estado de alteración porque, presuntamente, tenía muy alta la música. Este hombre, residente en un edificio de la avenida de la Argentina, quedó en libertad provisional después de prestar declaración por lo ocurrido, pero con una orden de alejamiento de su víctima que le impedirá seguir viviendo en la misma casa que hasta ahora.
El arrestado, de unos sesenta años, vivía en un piso donde se alquilar habitaciones y, según las fuentes consultadas, ya había tenido algún que otro problema con el resto de moradores de la vivienda, pero esta vez la cosa fue a más y contra otro vecino del inmueble, con un planta entre ambos de distancia. Fue a reprocharle que tenía la música muy alta, pero lo hizo armado con un cuchillo y semidesnudo, de forma agitada.
La actitud del atacante intimidó al afectado, que salió corriendo escaleras abajo para llegar a la calle y pedir auxilio a la Policía Nacional. Al final, acabó arrestado y ahora tendrá que buscarse otro alojamiento toda vez que se ha decretado una orden de alejamiento entre investigado y víctima.
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