Dos años sin respuesta por la muerte de los dos trabajadores del Puerto de Gijón: "Lo que pasó está claro"

"Están prologando el sufrimiento, porque lo que pasó está claro". Rafael Méndez mantiene la lucha dos años después de que un accidente en El Musel se llevara la vida de su hijo, César, de 23 años, y la de su compañero Roberto Martínez, de y 49 años. Junto a familiares y amigos se reunieron en el día del segundo aniversario del suceso para reclamar justicia. Tienen claro que lo que ocurrió fue una negligencia y así lo está peleando por la vía judicial que se está alargando más de lo esperado.

Este mismo viernes, las familias recibieron la notificación de una prórroga de seis meses a petición de la defensa de los acusados y de la Fiscalía. "Tuvieron más que tiempo. En diciembre del año pasado, la Policía Judicial recusó al perito judicial que no estaba compareciendo a su requerimiento. Lo apartó de la causa y nombraron a uno que tenía de plazo hasta este septiembre. Debe ser que tampoco le dio tiempo", detallaba Méndez, con resignación.

El homenaje se llevó a cabo en el muelle Moliner, donde sucedió el accidente. "Todavía se mantiene el casetón, aunque no nos dejaron acercarnos", resaltaba Méndez. "Están más vivos que nunca y queremos que se haga justicia pronto", deseaba, manteniendo el espíritu de llevar el caso hasta el final. "Me decía mi hijo y su compañero que en esas operaciones se trabaja improvisando. Como demostró el informe del Instituto de Prevención de Riesgos tenía que haber un proyecto, que no se hizo, verificarse los pesajes, tampoco se hicieron y tenía que haber un ingeniero y no lo había", detallaba.

Homenaje por el segundo aniversario del fallecimiento en El Musel de dos trabajadores / Ángel González

En el homenaje se mantuvieron unos minutos de respeto y se desplegó una gran lona reclamando justicia. "730 días de silencio. Las voces que se apagaron, las luces que siempre brillaron", rezaba el lema. También se colocaron una serie de ofrendas florales justo al borde del dique donde cayeron las dos grúas autopropulsadas de Gruas Roxu. "Los abuelos de César murieron recientemente, los dos, y lo hicieron reclamando justicia", lamentaba el padre de la víctima. Pese a que se decretó enviar el casetón para desguazarlo, dos años después permanece en el muelle, en una zona acordonada y en la que "parece que se paró el tiempo", resalta Méndez.

"No nos los van a devolver, pero es hacer justicia y que se aclaren las cosas. Que paguen por lo que han hecho y, sobre todo, que no vuelva a suceder", añadía Méndez que también expresaba cierto dolor al ver que, a día de hoy, sigue sin tener noticias de la empresa en la que trabajaba su hijo. "No sabemos nada de la empresa de mi hijo. Dos años después no se han puesto en contacto", aseguraba Méndez.

Méndez y Martínez realizaban el 5 de septiembre de 2024 el desmantelamiento y retirada del casetón de la vieja grúa de Ership. Dos grúas autopropulsadas de Grúas Roxu eran las encargadas de la retirada, junto a varios trabajadores de Asturmanzana, entre ellos las víctimas. En una de las maniobras todo se vino abajo. Las dos grúas fallaron al levantar la base y arrastraron a los vehículos. La pieza cayó al mar. El accidente se llevó la vida de Méndez y Martínez y dejó cuatro heridos. Cuando se retiró del agua la pieza, se comprobó que pesaba el triple de las 35 toneladas que se estimaban. El caso está en manos del juzgado de instrucción número 3 de Gijón.