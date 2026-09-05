"Bulos", "intereses oscuros", "escalada de violencia"... análisis de la polémica por la reforma del Albergue Covadonga de Gijón

"La Casa del Mar nunca ha sido una posibilidad para acoger a los usuarios del Albergue Covadonga". Así lo asegura Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, en un comunicado emitido este viernes y en el que reprocha las "falsedades" vertidas respecto a este proyecto y otros recursos de la zona oeste. Dice la forista haber "asistido con preocupación" a la "situación generada en el barrio de La Calzada", donde se celebran desde hace semanas protestas cada jueves en base a sospechas que, asegura la Regidora, son falsas: la Casa del Mar, el albergue juvenil y de peregrinos de Vicasa y el futuro nuevo espacio comunitario de Mar de Niebla jamás se han contemplado como dispositivos de servicios sociales. La forista trata de aplacar así una tensión generada en el barrio que alcanzó su punto de inflexión este jueves, una hora antes de la manifestación, con una discusión entre dos mujeres que acabó en agresión y ataques cruzados.

Sobre la Casa del Mar, señala la forista: "Nunca ha sido una posibilidad para acoger a los usuarios del Albergue. Tampoco la Fundación Mar de Niebla. Nunca, en ningún momento, esta Alcaldía, que ha asumido la responsabilidad de ese traslado, ha valorado estas opciones". Sobre Vicasa, defiende: "El albergue juvenil de Vicasa abrirá sus puertas próximamente y tras una gran reforma como albergue juvenil y para peregrinos, que es para lo que este gobierno ha invertido 1,6 millones de euros este mandato".

Reprocha la forista que "quienes ahora sostienen teorías fuera de la realidad como el traslado del Albergue a la Casa del Mar o al edificio de Vicasa son los mismos que hace unos meses aseguraban que la reforma del Albergue Covadonga era humo, que no se iba a hacer y que el gobierno tenía un acuerdo con constructores para hacer pisos de lujo". Sin embargo, "la reforma del Albergue es una obra adjudicada por cinco millones" y sigue adelante.

Moriyón habla también de un "interés manifiesto y oscuro" de "ciertos sectores a izquierda y derecha" para que el traslado temporal de personas del Albergue "no salga bien" y para que los vecinos "vivan con miedo y angustia". El plan de realojo de personas sin hogar que viven en régimen de residencia en el Albergue, "que nada tiene que ver con las mentiras difundidas por ciertas webs y partidos políticos", se comunicará "en los próximos días". "Gijón siempre ha sido una ciudad acogedora e integradora en la que las soluciones siempre se han tomado desde el consenso. Mi compromiso es que no va a dejar de serlo", asevera Moriyón.

La tensión vecinal seguía ayer gestándose sobre todo en redes sociales y mediante comunicados cruzados. El detonante ha sido la citada agresión del jueves. Una de las involucradas presentó denuncia, a cuyo contenido pudo acceder este periódico, y declaró que fue increpada por dos mujeres que parecían madre e hija y que fue golpeada por las más joven.

La asociación vecinal "Alfonso Camín" de La Calzada mostró su "más firme preocupación y rechazo" a lo ocurrido y habla de una "escalada" de violencia sostenida en parte por "bulos" pero, también, por "inacción" política. La federación de asociaciones vecinales (FAV) de la zona urbana asegura que la agredida fue "confundida con alguien que salía de Mar de Niebla" y que por eso, aunque el encontronazo ocurrió antes de la protesta, en la esquina de Belice con Filipinas, el incidente se vincula con ella. La plataforma de vecinos que promueven las manifestaciones, por su lado, reconoce que hubo un "empujón", pero asegura que la agresión fue "mutua", que la otra mujer fue increpada con el insulto de "facha" y que el transcurso de la marcha fue pacífica. Por su parte, el grupo socialista pidió ayer al gobierno "frenar los rumores" y ser "transparente".

Argumentos a un lado, el encontronazo entre estas dos mujeres evidencia un hecho constatable desde hace semanas: el distanciamiento entre vecinos de un mismo barrio en base a una polémica que es cada vez más difícil trazar cómo se gestó. El proyecto de Mar de Niebla, que quiere crear un espacio comunitario en la calle Guatemala para formar a jóvenes en el oficio hostelero, derivó en que parte de los vecinos hayan terminado convencidos de que lo que se creará allí será un comedor social conflictivo. La solicitud de cesión de dos plantas de la Casa del Mar por Servicios Sociales derivó en la sospecha de que allí iría a parar el Albergue Covadonga, un temor extraño: el trámite de cesión se dio a conocer hace más de un año, antes de que decayese la propuesta de que parte del realojo del Albergue fuese a dependencias del Hogar de San José y, por lo tanto, antes de que fuese necesario buscar una alternativa.

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El origen del temor de que Vicasa pudiese acoger a menores extranjeros es aún más difícil de explicar: su reforma como albergue de peregrinos se diseñó en el anterior mandato y el actual gobierno sólo modificó ese plan inicial para permitir compaginar su uso como albergue juvenil y después de que el palacio de San Andrés de Cornellana, que iba a tener ese uso, se reconfigurase como residencia artística.