La cesión de la Casa del Mar al Ayuntamiento sigue sin formalizarse

Trascendía en verano del año pasado que el gobierno local había solicitado a la Tesorería General de la Seguridad Social la cesión de dos plantas de la Casa del Mar, la cuarta y la quinta, para dotar de más espacios a los técnicos de Servicios Sociales y para explorar la posibilidad de que la vieja hospedería de la última planta pudiese albergar un proyecto vinculado a la prevención del sinhogarismo. Desde entonces, esa solicitud de cesión sigue tramitándose y, según fuentes municipales, lleva un tiempo "parada en Madrid", pese a la "buena disposición" de ambas partes en lograr un acuerdo, y por lo tanto no hay aún un proyecto definido. La partida de 60.000 euros incluida en presupuestos para iniciar la adecuación de esos espacios, entonces, tampoco tiene aún fecha, y sin una reforma previa esas dos plantas, que llevan años sin uso, no pueden habilitarse para ningún uso.

Parece que el anuncio de este proyecto en su día está al menos en parte vinculado a que algunos vecinos de La Calzada sospechasen que la Casa del Mar fuese a usarse como espacio de realojo del Albergue Covadonga. De hecho, consta en las actas de comisiones municipales que en noviembre la oposición preguntó al gobierno si ese proyecto de sinhogarismo en la Casa del Mar estaba vinculado con el Albergue.

En aquella sesión, el edil Guzmán Pendás, responsable de Servicios Sociales, había señalado que no, que se exploraba "dedicar la quinta planta a la lucha del sinhogarismo, sobre todo orientado a la prevención", pero que el plan no tenía "nada que ver" con el Albergue.

La solicitud de cesión de las dos plantas, de hecho, se inició en julio del año pasado y antes, por lo tanto, de que trascendiese la verdadera solución propuesta por los técnicos de Servicios Sociales para el realojo del Albergue: usar dependencias del Hogar de San José.

Ese plan se dio a conocer en octubre y decayó en noviembre, cuando la alcaldesa Carmen Moriyón dio un primer toque de atención al problema de "mentiras, de odio y de silencio" que se estaba gestando entorno a los usuarios del Albergue Covadonga. Desde entonces, la alternativa de realojo se dejó en manos de un grupo motor de la Red de Inclusión Activa (Redia), que aglutina a entidades del tercer sector de la ciudad, y bajo la supervisión de la Fundación Municipal de Servicios Sociales.

Consta también en las actas de comisiones municipales que la oposición preguntó de nuevo por el realojo del Albergue a finales de mayo de este año, cuando las sospechas en torno a la Casa del Mar crecían, y Pendás había señalado en esa sesión que aún "no había nada" decidido. Ahora, fuentes municipales añaden que ese edificio sigue a día de hoy en mano de la Tesorería General de la Seguridad Social y que ambas plantas, cuando se cedan, precisarán de reformas previas.