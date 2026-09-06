El comité del Hospital de Jove critica la gestión económica y asistencial

El comité de empresa del Hospital de Jove ha vuelto a mostrar la "preocupación de la plantilla por la gestión económica y asistencial del centro" después de un encuentro con representantes del PSOE de Gijón mantenido la semana pasada. En concreto, reprochan la gestión de la gerencia del complejo hospitalario de los fondos destinados desde el Sespa y que el remanente no ejecutado "está generando un ahorro que se acumula año a año y se utiliza para fines ajenos a los presupuestados".

Otra de las críticas son los "recortes salariales frente al uso de recursos públicos para obras", toda vez que el Hospital se encuentra en fase de ampliación.

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Recuerdan, además, entre otras quejas, que "las plantillas están bajo mínimos y se sigue estando muy lejos de alcanzar los necesarios para garantizar la seguridad del paciente y la calidad asistencial". "Si no se produce un cambio de rumbo claro en la gestión del centro que atienda estas demandas prioritarias, el personal se verá abocado a emprender un nuevo calendario de movilizaciones para defender la calidad del servicio y sus derechos laborales", advierten desde el comité, que ha trasladado estas inquietudes al PSOE de Gijón para reclamar la intermediación del Sespa.