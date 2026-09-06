El comité del Hospital de Jove critica la gestión económica y asistencial
"Las plantillas están bajo mínimos", advierten
S. G.
El comité de empresa del Hospital de Jove ha vuelto a mostrar la "preocupación de la plantilla por la gestión económica y asistencial del centro" después de un encuentro con representantes del PSOE de Gijón mantenido la semana pasada. En concreto, reprochan la gestión de la gerencia del complejo hospitalario de los fondos destinados desde el Sespa y que el remanente no ejecutado "está generando un ahorro que se acumula año a año y se utiliza para fines ajenos a los presupuestados".
Otra de las críticas son los "recortes salariales frente al uso de recursos públicos para obras", toda vez que el Hospital se encuentra en fase de ampliación.
Recuerdan, además, entre otras quejas, que "las plantillas están bajo mínimos y se sigue estando muy lejos de alcanzar los necesarios para garantizar la seguridad del paciente y la calidad asistencial". "Si no se produce un cambio de rumbo claro en la gestión del centro que atienda estas demandas prioritarias, el personal se verá abocado a emprender un nuevo calendario de movilizaciones para defender la calidad del servicio y sus derechos laborales", advierten desde el comité, que ha trasladado estas inquietudes al PSOE de Gijón para reclamar la intermediación del Sespa.
- Detenida una mujer en Gijón por apuñalar a su novio con una navaja mientras hacía la cena porque 'no se dio cuenta
- El orgullo de las primeras gijonesas que serán reconocidas por el Club de Regatas como socias de honor: 'La mayor alegría es que rompimos el techo de cristal que había
- El pub Cabaré en Gijón cierra sus puertas y en su lugar abrirá un restaurante que apueste por la coctelería y música en directo
- Su padre trabajó en mina La Camocha, ella emigró de Polonia y unas migrañas la llevaron a la hostelería: la historia de 'Ani', la dueña de la cafetería gijonesa pionera en servir café y tartas en lata
- Cerca de 6.000 personas se congregan en Gijón reclamando la defensa de Ceuta: 'Esto no va de partidos
- Arrasan con la carpa de las fiestas de Cimavilla, en Gijón, y destrozan las figuras del Descenso del Nalón: 'Le quemaron les tetes a una de las imágenes
- Grave accidente en Gijón: una UVI evacua una mujer al HUCA tras sufrir un atropello de un patinete
- Muere en Gijón Quico Palacio, histórico traumatólogo de Cabueñes