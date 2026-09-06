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El Lauredal teje lazos a la mesa en su cuarta "Folixa Vecinal"

La iniciativa, impulsada por la Asociación Cultural Cilúrnigos, consistió en una comida de confraternización

Participantes en la comida, en El Lauredal.

Participantes en la comida, en El Lauredal.

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S. G.

El Lauredal se sentó este domingo a la mesa. La Asociación Cultural Cilúrnigos organizó la cuarta edición de la «Folixa Vecinal», que contó con la colaboración de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana (FAV) y también de varios establecimientos hosteleros. Fue una jornada de convivencia vecinal, celebrada en el camino de Rubín, donde la decoración incluía numerosos banderines de Asturias.

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El sol y el calor apretaban, por lo que muchos optaron por cobijarse en la sombra que brindaban las carpas. «Nosotros ponemos las mesas, sillas y vasos a la venta para seguir bebiendo sidra hasta que se acabe», señalaban desde la Asociación Cultural Cilúrnigos. Los comensales tenían dos vías: llevar la comida de casa o adquirir un vale para retirar un menú en un restaurante cercano el día de la folixa, es decir, ayer. A la cita, que se desarrolla el primer domingo de septiembre, acudieron no solo residentes en El Lauredal, sino también vecinos de otros barrios para confraternizar y tejer lazos durante la comida y en la sobremesa.

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