El Lauredal teje lazos a la mesa en su cuarta "Folixa Vecinal"
La iniciativa, impulsada por la Asociación Cultural Cilúrnigos, consistió en una comida de confraternización
S. G.
El Lauredal se sentó este domingo a la mesa. La Asociación Cultural Cilúrnigos organizó la cuarta edición de la «Folixa Vecinal», que contó con la colaboración de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana (FAV) y también de varios establecimientos hosteleros. Fue una jornada de convivencia vecinal, celebrada en el camino de Rubín, donde la decoración incluía numerosos banderines de Asturias.
El sol y el calor apretaban, por lo que muchos optaron por cobijarse en la sombra que brindaban las carpas. «Nosotros ponemos las mesas, sillas y vasos a la venta para seguir bebiendo sidra hasta que se acabe», señalaban desde la Asociación Cultural Cilúrnigos. Los comensales tenían dos vías: llevar la comida de casa o adquirir un vale para retirar un menú en un restaurante cercano el día de la folixa, es decir, ayer. A la cita, que se desarrolla el primer domingo de septiembre, acudieron no solo residentes en El Lauredal, sino también vecinos de otros barrios para confraternizar y tejer lazos durante la comida y en la sobremesa.
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