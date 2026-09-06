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El Santa Olaya se tiñe de color en una fiesta para todas las edades

El club de la zona oeste disfruta con una "holi party", música o un taller de cócteles sin alcohol

El Club Santa Olaya se tiñe de color por sus fiestas (en imágenes)

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S. G.

El Club Natación Santa Olaya se llenó este domingo de colorido con motivo de sus fiestas sociales. La "holi party" divirtió a pequeños y mayores durante una jornada dominical en la que lució el sol, permitiendo a los olayistas disfrutar de las múltiples actividades programadas. Los hinchables fueron la alternativa elegida por quienes querían un rato de saltos sin preocupaciones, soltando adrenalina. Pero también hubo un torneo de tenis de mesa, una actuación musical de "Malaky" o un circuito de cars a pedales.

Los participantes en la "holi party" venían preparados, con sus cmaisetas blancas y unas gafas protectoras para no dañar la vista. El Santa Olaya, además, propuso un taller de cócteles -sin alcohol- y transformó el salón de actos en una discoteca para que los adolescentes lo pasaran en grande.

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El club sociodeportivo ubicado en la zona oeste, que hoy también tiene faena, rematará sus fiestas mañana, entre otras cosas con la tradicional subida a la Campa Torres, una prueba con mucha historia para los olayistas. Habrá, asimismo, misa o una comida de hermandad.

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