El Acuario de Gijón celebra la "repercusión global" del Wild Oceans FilmFest: competirán 546 obras procedentes de 84 países

La quinta edición del Wild Oceans FilmFest ya tiene muy avanzadas sus claves. El certamen sobre oceános se desarrollará en el Bioparc Acuario de Gijón del 2 al 7 de noviembre, convirtiendo la ciudad en un punto de encuentro entre cine, ciencia y conservación marina. Los organizadores celebran contar con un jurado "de prestigio internacional" y haber recibido un total de peticiones que asciende hasta las 546 obras procedentes de 84 países, mientras que en la primera edición hubo 269 producciones desde 47 países. "Es una cifra que confirma el crecimiento y la repercusión global del certamen", aplauden.

La imagen de la quinta edición: un tiburón zorro fotografiado en Malapascua (Filipinas) por Megan Shea-Graff. / LNE

El festival internacional de cine marino contará con proyecciones, encuentros con especialistas, coloquios y actividades divulgativas para "acercar al público la belleza, la biodiversidad y los grandes desafíos de protección del medio marino", tal y como remarcan desde la Fundación Bioparc, desde la que reivindican que "el festival ha consolidado un modelo propio en el que el cine se convierte en una herramienta para inspirar el conocimiento, la emoción y el compromiso con la protección de los océanos".

En la quinta edición habrá espacio para el cine, la ciencia, la divulgación, la fotografía y la preservación a través de los profesionales que se darán cita en Gijón. "El cine no cambia el mundo. Cambia la mirada de las personas. Y son las personas quienes cambian el mundo. Porque el conocimiento siempre es el primer paso para conservar», afirma Fernando González Sitges, zoólogo, documentalista, director de Wild Oceans FilmFest y director de la Fundación BIOPARC.

El jurado

Para esta convocatoria, el festival tendrá un jurado formado por Álex Avello, etólogo, escritor, divulgador científico y storyteller de National Geographic; Carlos Duarte, uno de los oceanógrafos más influyentes del mundo y referente internacional en el estudio de los ecosistemas marinos y el cambio climático; Elena Vecino, neurocientífica, investigadora y artista; José Luis Gallego, periodista y divulgador ambiental; y Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga, divulgadora y consultora ambiental.

Por otro lado, la imagen oficial del certamen será una instantánea de un tiburón zorro capturada en Malapascua (Filipinas) por la fotógrafa submarina, cineasta y científica británica Megan Shea-Graff. Esta obra ha sido distinguida con la mención "Highly Commended" en el prestigioso certamen internacional Shark Photographer of the Year 2025, organizado por la fundación The Shark Trust.

Una de las principales novedades es que las películas ganadoras de las anteriores ediciones se proyectarán entre septiembre y octubre en Bioparc Valencia y Bioparc Fuengirola. En BIOPARC Valencia, las proyecciones serán Sea of Shadows, el 13 de septiembre; Soul of the Ocean, el 26 de septiembre; Blue Carbon: Nature's Hidden Power, el 10 de octubre; y Ocean with David Attenborough, el 25 de octubre. En BIOPARC Fuengirola, Soul of the Ocean podrá verse el 15 de septiembre; Ocean with David Attenborough, el 22 de septiembre; Sea of Shadows, el 20 de octubre; y Blue Carbon: Nature's Hidden Power, el 27 de octubre.

En las próximas semanas, desde el Acuario de Gijón darán a conocer sobre quién recae el premio honorífico "Salvando los Océanos", con el que se pone en valor la trayectoria de personas y organizaciones que destacan por su contribución a la conservación del medio marino. Desde la primera edición, el certamen ha reconocido con este galardón a Enric Sala y el proyecto Prestine Seas en 2022, a la organización Oceana en 2023, al biólogo Manu San Félix en 2024 y al oceanógrafo Javier Cristobo en 2025.