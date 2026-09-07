Opinión | Reflexiones desde el oeste
Cansancio, ¿apatía o lucidez?
Hoy cierro las páginas de mis dos lecturas de verano: “La sociedad del cansancio”, del filósofo Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025, y “Algún día todo el mundo habrá querido estar siempre en contra”, del periodista Omar El Akkad. Dos libros aparentemente distintos que terminan encontrándose en una misma pregunta: ¿cómo habitamos un mundo que nos exige demasiado?
Han mira al individuo agotado por una sociedad que ha convertido el rendimiento en una forma de existencia. El Akkad mira al individuo enfrentado a la violencia y la injusticia, obligado a decidir si todavía es posible vivir sin ponerse en contra de aquello que considera intolerable.
Quizá el diálogo entre ambos comience con una paradoja: nunca hemos tenido tanta libertad para hacer lo que queramos y, sin embargo, pocas veces hemos estado tan sometidos a la obligación de hacer.
El sujeto de Han ya no necesita un amo. Se explota a sí mismo. Administra sus horas, optimiza su cuerpo, su trabajo, incluso su descanso. El "debo" ha sido sustituido por el "puedo", pero ese supuesto poder también puede convertirse en una nueva forma de violencia. Si puedo hacerlo todo, entonces fracaso cuando no llego.
El Akkad introduce una grieta en esa lógica. Frente al individuo que intenta rendir cada vez más, aparece quien decide negarse. Estar en contra significa recuperar una palabra que nuestra época ha desgastado: no. No aceptar. No participar. No mirar hacia otro lado.
Y aquí ambos libros se vuelven incómodamente cercanos.
Porque también existe un cansancio de resistir. Un cansancio moral que nace de contemplar demasiado sufrimiento. Noticias, guerras, imágenes, discursos, catástrofes: el mundo entra en nosotros a todas horas. La hiperconexión que describe Han puede terminar produciendo anestesia. Cuando todo reclama nuestra atención, nada termina de recibirla.
Por eso El Akkad puede leerse como una respuesta al diagnóstico de Han. Si la sociedad del rendimiento nos convierte en individuos aislados, ocupados en superarnos, la resistencia exige volver a mirar hacia fuera. Hacia los demás. Hacia aquello que no puede medirse en productividad.
Pero queda una pregunta más dolorosa: ¿cuánto tiempo puede una persona permanecer en contra sin quebrarse? Ahí aparece el verdadero diálogo. Han nos muestra el precio de no detenernos; El Akkad, el precio de no rendirnos. Quizá necesitemos descansar para poder resistir. Y resistir para que nuestro descanso no se convierta en indiferencia.
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