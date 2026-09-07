La Fundación de clubes deportivos de la zona oeste de Gijón, declarada "de interés general" por el Principado

Paso adelante en el proyecto común de los clubes deportivos de la zona oeste de Gijón. El Principado ha confirmado a través del BOPA que la Fundación Deporte Gijón Oeste (Fundego) ya ha sido declarada como fundación de interés general y clasificada como "cultural". Además, desde la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte se ha ordenado su inscripción en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias.

La Fundación de los clubes deportivos de la zona oeste, que fue constituida de manera formal en julio con una aportación inicial de 30.000 euros, está formada por el Telecable Hockey, Balonmano La Calzada, Voleibol La Calzada, Rugby La Calzada, Judo La Calzada, Club Baloncesto El Arbeyal y Gimnasia Rítmica Galaica.

Desde la Fundación Deporte Gijón Oeste reivindican que tienen como finalidad "la promoción del deporte como instrumento de interés general para la mejora de la calidad de vida, la inclusión social, la educación en valores, la igualdad de oportunidades y el desarrollo comunitario, con especial atención al ámbito territorial de la zona oeste de Gijón".

Para ello, resaltan que promoverán la práctica deportiva en todas las edades y niveles, facilitando el acceso al deporte "como un derecho y una herramienta de desarrollo personal y social". Además, a través de la Fundación esperan generar sinergias entre los clubes, promover el deporte inclusivo, fomentar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres e impulsar el deporte como herramienta de integración social con acciones solidarias, entre otras acciones.

Tal y como consta en la escritura de constitución de la Fundación, su primer patronato está integrado por Fernando Sierra como presidente, Raquel Rodríguez como vicepresidenta, Raquel Álvarez de secretaria, Rubén Rodríguez como tesorero y Aníbal López, Begoña Hernández y Juan Carlos García llevando a cabo las labores de vocales.

En la actualidad, Fundego tiene en marcha su campaña "Yo también sumo", con la que esperan que más empresas o vecinos colaboren con un proyecto que aseguran que servirá para "conseguir muchos retornos para el deporte base de la ciudad".