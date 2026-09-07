Todo listo en el Santa Olaya para volver a coronar la Campa con su cross "rompepiernas": "Es una satisfacción ver el éxito que sigue teniendo esta prueba"

Javier Bericua era uno de los vecinos de Gijón que cada tarde participaba en la década de los ochenta en las tertulias que realizaban al calor del café numerosos socios del Club Natación Santa Olaya. Fue en una de esas charlas donde Sergio Suárez le propuso organizar una carrera hasta la Campa Torres en el marco de las fiestas sociales de 1989. Tanto ellos como otros socios que practicaban atletismo estaban acostumbrados a completar ese recorrido y eran conocedores de su atractivo. Sin embargo, Bericua reconoce que nunca llegaron a soñar con que la prueba, que este martes celebra su XXXVI edición desde las 11.00 horas, se convirtiera en una de las citas pedestres más tradicionales del norte de España. "Es una satisfacción enorme ver el éxito que sigue teniendo", afirma Bericua, que disfrutará como un espectador más de una prueba que cuenta con 258 inscritos.

Por la izquierda, Abel Antón, Rocío Ríos y Martín Fiz, entre los participantes de la Subida a la Campa Torres de 2003, en el 50.º aniversario del Club Santa Olaya. / LNE

Bericua guarda como oro en paño algunos de los momentos inolvidables que se han vivido a lo largo de estas décadas en las instalaciones olayistas gracias a la Subida a la Campa Torres, una prueba en la que llegaron a participar campeones olímpicos y mundiales de cross como Martín Fiz, Abel Antón y Rocío Ríos, quienes tomaron parte en la cita de 2003, en el 50.º aniversario del Santa Olaya. En aquella ocasión se impuso Martín Fiz, que finalizó el recorrido en tan solo 36 minutos y 24 segundos. No obstante, también recuerda a la perfección cómo fueron los comienzos de esta "tradición" que cada mes de septiembre sirve para culminar las fiestas del club.

Durante las dos primeras ediciones, en la prueba tan solo participaban los socios amantes del atletismo. En la tercera se decidió invitar a los atletas del Grupo Covadonga y, desde entonces, Bericua y sus compañeros optaron por abrirla al resto de la población interesada. "Nosotros solíamos hacer ese recorrido cuando entrenábamos y a la gente que la iba probando le gustó la experiencia. Durante estos años ha tenido mucho éxito y ha contado con participantes de gran nivel. Nunca pensamos en que se iba a convertir en una tradición tan importante", señala Bericua.

Iván Prida, tras ganar una Subida a la Campa Torres. / LNE

Este gijonés fue el encargado de organizar las primeras ediciones y, después, le cedió el testigo a Daniel Ordóñez, quien falleció el año pasado. "Él fue muy importante para esta prueba", resalta Bericua, quien explica que en las últimas ediciones ha resultado necesario contratar a una empresa especializada en pruebas deportivas para que se ocupen de la organización. "Ahora todo va por chip y antes éramos un grupo de 50 socios los que teníamos que controlar cada detalle. Eso cambió mucho", puntualiza.

Con todo listo para este martes y pendientes de que las condiciones meteorológicas acompañen a los participantes, en el Santa Olaya se encuentran "muy ilusionados". "Es uno de los días más esperados en este club", destaca Antonio Ignacio Álvarez, "Pope", vicepresidente primero de la entidad que preside Gonzalo Méndez. En esa misma línea, la vicepresidenta segunda, Noelia Barredo, agrega que "esta prueba es indispensable dentro de las fiestas por su origen y porque ya forma parte de la cultura y la tradición del club".

En cuanto a las características del cross, cuyo recorrido es de 12 kilómetros con 380 metros de desnivel positivo, estos socios del Santa Olaya definen a la carrera como "una prueba dura, pero que a la vez se disfruta mucho". "Es una rompepiernas", resume Bericua sobre una carrera que tendrá su salida y llegada en las instalaciones del club, y que pasará por el entorno urbano de Jove hasta alcanzar la Campa Torres. Un año más, habrá reconocimientos con premios en metálico para los cinco primeros clasificados de la categoría absoluta masculina y femenina, además de un premio especial para quien corone en primer lugar el alto de la Campa Torres. Por otro lado, habrá medallas en todas las subcategorías de veteranos.

Entre los participantes de esta edición volverá a estar Daniel Valenciano, un vecino de 24 años de La Calzada que se estrenó en la prueba de 2025. "Cuando la hice me pareció incluso más dura que una media maratón por el desnivel, pero es una experiencia bonita porque se genera muy buen ambiente", culmina Valenciano, uno de los socios que cerrará las fiestas "por todo lo alto", como manda la tradición en el club olayista.