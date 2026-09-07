El PSOE llevará al Pleno el cierre de Adif de las vías en El Lauredal
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El grupo municipal socialista llevará al próximo pleno municipal de septiembre el cierre de las vías en El Lauredal que llevará acabo Adif. La portavoz del PSOE, Carmen Eva Pérez, acusa además al gobierno local de "actitud pasota y dejada". "No nos consta que se haya alcanzado ningún acuerdo entre dicha administración ferroviaria y el Ayuntamiento para establecer pasos adecuados", reprocha la edil socialista.
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