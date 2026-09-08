Alejandro Onís y Andrea Trigo se coronan en la Subida a la Campa Torres del Santa Olaya: así fue la tradicional carrera del club gijonés

El Santa Olaya se mostró fiel este martes a su tradicional cita con la Campa Torres. Un total de 258 personas participaron en la 36.ª edición del cross impulsado por el club gijonés en el marco de sus fiestas sociales, que llegan a su fin esta tarde. Finalmente, los ganadores fueron Alejandro Onís en la categoría masculina, y en Andrea Trigo en la femenina.

Por la izquierda, Diego Menéndez, Alejandro Onís y Marcos García. / LNE

Por cuarta vez, Alejandro Onís se impuso al resto de los participantes en la Subida a la Campa Torres, una carrera que empezó a las 11.00 horas desde las instalaciones olayistas. El podio se completó con Diego Menéndez, que cruzó la línea de meta en el segundo lugar, y Marco García, quien se hizo con la tercera posición. Mario Junquera llegó en cuarta posición y fue el primer socio del Santa Olaya en llegar a la meta.

En la categoría femenina, Andrea Trigo subió a lo más alto del podio. Por detrás estuvieron Carmen Mantilla y Marina Guerra, primera olayista en cruz la meta. La igualdad fue máxima hasta la mitad del recorrido, ya que las cuatro primeras atletas llegaron en el mismo minuto a la Campa Torres.

Por la izquierda, Carmen Mantilla, Andrea Trigo y Marina Guerra. / LNE

Desde el Santa Olaya celebran que "la prueba consolida un año más su tradición dentro del calendario atlético, reuniendo a deportistas de alto nivel y aficionados en un trazado clásico de gran exigencia y desnivel". Además, destacan que "la lluvia respetó a los deportistas durante todo el recorrido".

Los socios, en la comida de hermandad del Santa Olaya. / LNE

Después, al mediodía se celebró una comida de hermandad en las instalaciones del club, donde se dieron cita alrededor de 1.500 personas. Por la tarde, pese a la lluvia, se desarrollan actividades para los más pequeños, con una lectura de cuentos con marionetas poniendo el broche de oro a unas fiestas repletas de atractivos.