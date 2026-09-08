Condenado un cubano en Gijón por dejarse grabar por un menor mientras tenían relaciones sexuales

Se enfrentaba a penas que en suma se iban a los 22 años de cárcel, pero finalmente deberá cumplir únicamente dos años de prisión. La sección octava de la Audiencia Provincial condenó a un hombre de origen cubano, pero afincado en la ciudad en el momento de los hechos, por un delito de explotación sexual y de menores por dejarse grabar en su casa mientras mantenía relaciones sexuales con un joven que no había cumplido los 18 años. La sentencia reconoce que las relaciones fueron consentidas y que incluso fue la víctima la que grababa los encuentros. La condena viene, precisamente, por permitir que los grabara sabiendo que era menor.

El acusado, que estuvo defendido por la abogada Olivia Sara Iglesias, tiene previsto recurrir la sentencia. El caso se remonta a 2021. Era un asunto espinoso. La Fiscalía y la acusación particular pedían 22 años de cárcel para el investigado. Le hacían responsable de un delito de coacciones, por el que le pedían un año de cárcel al entender que el implicado amenazó al menor con difundir los encuentros sexuales. También le pedían 15 años por agresión sexual y otros seis por otro ilícito de elaboración de pornografía. El investigado defendió en todo momento su inocencia asegurando que las relaciones sexuales fueron consentidas, que los vídeos de los encuentros no se grabaron sin la víctima saberlo y que él nunca amenazó a nadie.

La sentencia, en buena manera, le da la razón. Los magistrados de la Audiencia Provincial reseñan que, efectivamente, ninguno de los dos oculta que las relaciones se produjeron. Sucedieron en la casa del investigado. No obstante, el documento hace referencia a que es el propio menor el que reconoce que se acostó voluntariamente con el investigado en un primer momento, que luego se separó de él y que volvieron a reactivar dichos encuentros. La supuesta víctima dice que lo consideraba nada más que una persona con la que mantenía relaciones sexuales esporádicas, pero que el investigado quería mantener una relación de noviazgo.

En cuanto al tema de los vídeos, los magistrados se fijan en la declaración del investigado. Este contó que era precisamente el denunciante el que "se grababa en el momento en el que los dos mantenían relaciones". Es ese punto el que hace que la Audiencia Provincial tenga claro que el denunciado era perfectamente consciente de que dicho material se estaba produciendo, de la misma manera que también sabía que el otro chico era menor de edad. Un menor de edad que, por otro lado, se argumentó que padece algún tipo de discapacidad. Una discapacidad que, eso sí, entienden los magistrados no le afecta en ningún momento a la hora de tomar decisiones respecto al consentimiento sexual.

Respecto al asunto de las coacciones, los magistrados consideran que no hay una sola prueba, "ni siquiera indiciaria", que permita asegurar que fue el investigado el que distribuyó una serie de mensajes "que se dice pudieran estar dirigidos a obligar a otras personas menores a mantener relaciones sexuales".

Así las cosas, como hechos probados la sentencia reconoce que en fecha indeterminada, pero que después del 25 de febrero de 2021 y antes del 1 de marzo de 2023, el denunciante y el denunciado mantuvieron relaciones sexuales en casa del investigado. Y que, durante alguna de esas relaciones, el ahora condenado permitió el uso de mecanismos de grabación para recoger los encuentros sabiendo que el otro chico era menor de edad.