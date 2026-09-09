El comité de Jove y pensionistas de la zona oeste, "preocupados" por la gestión del hospital gijonés: "Exigimos un cambio de rumbo"
Los trabajadores aseguran que la presión asistencial en Urgencias ha pasado de 29.152 casos en 2023 a 30.651 en 2025, un incremento que se suma a la "precariedad de las ratios" y a un aumento del 60% en las listas de espera
"Recortes de personal", "desvío de recursos para la ampliación" y una presión asistencial que "no deja de crecer desde 2023". Estas fueron las cuestiones que criticaron este miércoles los integrantes del comité de empresa del Hospital de Jove tras una reunión con la Asociación de Pensionistas de la zona oeste, una entidad desde la que se habían mostrado "preocupados" por la utilización por parte de la gerencia de la Fundación Hospital de Jove de los fondos del Principado destinados a la atención de pacientes de la sanidad pública. "Un hospital concertado con fondos públicos debe centrar sus esfuerzos en cuidar a los profesionales y mantener ratios asistenciales seguras. Exigimos un cambio radical de rumbo a la dirección del centro", señalan desde el comité y la Asociación de Pensionistas.
Tras conocer esa preocupación de los pensionistas, desde el comité solicitaron a la gerencia aclaraciones sobre las cuentas de 2025 y un documento con la situación financiera del año 2026 en tiempo real con el fin de fiscalizarlas. "Analizando las cuentas del hospital de los últimos años, se ve claramente la prioridad que tiene la gerencia: el ladrillo y los macroproyectos antes que la calidad asistencial", expresan desde el comité de empresa del hospital de la zona oeste.
Tanto los trabajadores como los pensionistas denuncian que se hayan producido diferentes recortes de personal y de servicios, además de alertar sobre "la precariedad de las ratios asistenciales". En ese sentido, apuntan que "la llegada de la docencia de la Universidad Europea provocará que haya más alumnos que profesionales, lo que va en detrimento de la atención a los pacientes, que ya es frágil".
Desde el comité resaltan que la Fundación Hospital de Jove registró en 2025 un excedente positivo de 1.503.879,14 euros. "A pesar de este excedente, la Gerencia recortó a la mitad la retribución variable de los trabajadores, dejándola en un 0,5%", aseguran, antes de agregar que "en las plantas de hospitalización hay turnos en los que la ratio profesional-paciente es la mitad que en otros hospitales públicos". Por otro lado, ponen el foco en que la presión asistencial en Urgencias ha crecido de las 29.152 de 2023 a las 30.651 de 2025. También critican el empeoramiento de las listas de espera, que han crecido un 60% en un año, alcanzando las 1.943 personas a la espera de intervención quirúrgica el pasado mes de julio.
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