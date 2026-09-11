Evacuado en UVI Móvil tras sufrir un accidente de moto en Gijón
El accidente tuvo lugar en Tremañes
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Susto sobre las ocho de la mañana en la zona oeste. Un varón de 59 años tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital de Jove tras sufrir un accidente de moto. Según las fuentes consultadas, el accidente, que se produjo en la rotonda de Tremañes, se produjo con otro coche.
Hasta el lugar de los hechos se trasladó la UVI Móvil. Efectivos sanitarios se encargaron de atender al accidentado en el lugar de los hechos. Según las fuentes consultadas, tenía una posible fractura de tobillo.
El afectado se trasladó al Hospital de Jove.
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