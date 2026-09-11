"Oeste en Juego", jornada patrocinada por el Puerto de Gijón, celebra su segunda edición la próxima semana

El entorno de la playa gijonesa de El Arbeyal acogerá el sábado de la próximas semana, día 19, la segunda edición de la jornada deportiva y comunitaria "Oeste en Juego", patrocinada por la Autoridad Portuaria de Gijón y organizada por la Fundación Deportiva Gijón Oeste (Fundego), que aglutina a varios clubes de esta zona de Gijón.

La jornada contará con una programación dirigida a cercar a la ciudadanía las disciplinas deportivas que realizan los clubes que integran la fundación, que son el Calzada Rugby Club, el Baloncesto L'Arbeyal, el Club Balonmano La Calzada, el Club Deportivo Judo La Calzada, el Club Patín Solimar-Telecable Hockey, el Club Rítmica Galaica y el Club Voleibol La Calzada, que entre todos suman mil deportistas.

La actividad que se desarrollará en El Arbeyal el sábado de la próxima semana tendrá un horario de diez de la mañana a dos de la tarde. En la misma los asistentes podrán presenciar diferentes exhibiciones y participar en las distintas disciplinas deportivas representadas por los clubes.

Participantes en la jornada "Oeste en juego" del año pasado en El Arbeyal. / Marcos León

Además, todas aquellas personas que completen el recorrido por los siete espacios deportivos recibirán una camiseta producida para la ocasión y podrán acceder a sorteos de materiales y otras iniciativas previstas a lo largo de la mañana.

Abrir el Puerto a la ciudadanía

Desde el Puerto de Gijón se explica que la implicación de la Autoridad Portuaria en esta iniciativa se enmarca en su compromiso de abrir el Puerto a la ciudadanía y, especialmente, a los barrios de su entorno más próximo. “Consideramos que uno de los mejores caminos para conseguirlo es apoyando a las entidades que promueven los valores del deporte base y su impacto en la educación, la convivencia y la vida saludable; en este sentido, el trabajo que realizan los siete clubes que integran Fundego se alinea perfectamente con este objetivo”, señaló la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí.

"Oeste en Juego" contará en esta segunda edición con la colaboración de la Dirección General de Deportes del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón, Caja Rural de Asturias y el Club Natación Santa Olaya.