El recuerdo del 11S de Jessica Suárez, la gijonesa que estaba en Nueva York con otros alumnos del IES Padre Feijoo: "Esa noche iba a celebrar mis 18 años en las Torres Gemelas"

Jessica Suárez Rodríguez se despertó el 11 de septiembre de 2001 con la ilusión de celebrar el día de su 18.º cumpleaños en Nueva York, donde se encontraba por un viaje de intercambio entre su instituto, el IES Padre Feijoo de Gijón, y el West Babylon High School. Además, Jorge López, el profesor que acompañaba al grupo, les había confirmado que esa noche iban a cenar en el Windows on the World, el complejo de restaurantes de las plantas 106 y 107 de la Torre Norte. "Estábamos yendo hacia el bajo Manhattan en un tren desde Long Island, que era donde estaban las casas de nuestras familias de intercambio, cuando nos dimos cuenta de que estaba empezando a salir humo de una de las torres. Pensamos que era un incendio, pero al poco tiempo nos avisó nuestro profesor de que se trataba de un atentado terrorista", recuerda Jessica Suárez.

Los familiares de estos estudiantes miraban con nervios y miedo las noticias desde sus viviendas de Gijón hasta que Jorge López pudo contactar con su mujer y avisar de que se encontraban a salvo en una estación en la que veían "a muchos ejecutivos vestidos con sus trajes y con sus maletines que iban corriendo y cubiertos de polvo blanco". La expedición del IES Padre Feijoo pudo regresar unas horas después a Long Island para recuperar la calma y cenar en casa de Susan Fidler, la directora de la High School.

Con el paso de los días, ya en sus respectivas casas de Gijón, estos jóvenes empezaron a ser conscientes de la dimensión del ataque terrorista a las Torres Gemelas. "Realmente no nos quedó un trauma porque no éramos conscientes de qué estaba sucediendo en aquel momento. Lo duro fue empezar a ver por televisión las imágenes que habían ocurrido a tan solo unos kilómetros de donde nos encontrábamos", desarrolla Suárez, que apunta que "nos salvamos de estar más cerca de las Torres Gemelas porque uno de los chicos se había quedado dormido y tuvimos que coger un tren que salía un poco después del que teníamos previsto inicialmente". "En aquel momento no le dimos importancia, pero luego nos dijeron que quizá aquellos minutos nos habían salvado", añade Suárez.

Desde entonces, en cada uno de sus cumpleaños, esta gijonesa recuerda el día en el que un atentado terrorista cambió el mundo y que a ellos les sorprendió de camino a las Torres Gemelas.

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Más allá de este recuerdo, Jessica Suárez, quien ahora trabaja como auxiliar administrativa y reside en Luanco junto a su pareja y su niño de 4 años, Noah, también ha vivido de cerca otros instantes duros. "Estaba en Chile cuando se produjo el terremoto del 27 de febrero de 2010 y también me encontraba en Londres cuando tuvo lugar el atentado del 3 de junio de 2017, en el que murió, entre otras víctimas, Ignacio Echeverría, 'el héroe del monopatín'".