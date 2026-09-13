El diseño del área empresarial de Naval Azul, en Gijón, ordena el espacio en nueve parcelas

El futuro parque empresarial de Naval Azul se organizará en nueve parcelas cuya ocupación servirá para convertir ese punto de El Natahoyo en eje de la apuesta de Gijón por la economía azul. Esta distribución del espacio se fija en el documento final del Plan Especial cuya aprobación por parte de la Junta de Gobierno tendrá lugar en los próximos días. Un paso fundamental ya que se trata de la herramienta de planeamiento urbanístico que da soporte al desarrollo del gran parque empresarial fijado en Plan General de Ordenación pero también a la reordenación de esa parte de la trama urbana de El Natahoyo y de la reconquista del acceso al mar para los gijoneses en ese ámbito de la costa oeste.

El equipo de gobierno ha elaborado un cronograma, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, que coloca en el Pleno de mayo de 2027 la aprobación definitiva de este Plan Especial. Tras su aprobación este mes en Junta de Gobierno el plan saldrá a información pública y debe cubrir el trámite de audiencia y de solicitud de informes. Unos trabajos que ocuparían los próximos meses de octubre y noviembre. Si hay alegaciones el equipo redactor tiene un mes para analizarlas y un mes más para entregar el documento corregido. Eso colocaría la tramitación en el mes de enero

Con los ajustes que fueran estimados el Plan Especial volvería a pasar por la Junta de Gobierno. Luego tocaría conseguir los informes favorables de Cultura, Costas y la CUOTA y si esos informes llegan en tiempo se llegaría a ese Pleno de mayo. Aunque hay que tener en cuenta que ese es también el mes donde están fijadas las próximas elecciones municipales.

Tal y como se determinó en la ficha del PGO aprobado en 2019 el Plan Especial de Naval Azul actúa sobre un ámbito de 60.085 metros cuadrados. De ellos, 33.725 se destinan al uso científico y tecnológico, otros 15.000 a zonas verdes y espacios libres para el disfrute de la ciudadanía y los 11.360 restantes para viales. En cuanto al régimen de usos es también el PGO quien dejó claro desde el minuto, y así se refleja en el Plan Especial, que el 80% son usos productivos vinculados a la pesca, la acuicultura, la navegación, la biotecnología marina y las energías renovables. El otro 20% incluye usos de oficinas, servicios personales, hoteleros, hosteleros, recreativos y comerciales, entre otros.

Un paseo con vistas al mar

Mantener el uso productivo que ese suelo tenía hasta el cierre de Naval Gijón en 2009 es la prioridad que acordó la Corporación al votar el actual Plan General por eso Naval Azul es, ante todo, un parque empresarial. Eso sí, no un parque empresarial encerrado entre muros como el actual de Cabueñes. Su referencia es La Pecuaria con espacios abiertos al uso de toda la ciudadanía. Y en este caso abierto al mar. Por eso uno de los planteamientos del diseño urbanístico es liberar de edificaciones el espacio más próximo al mar para generar un gran paseo desde el Tallerón a Poniente. Se plantea también concentrar la mayor edificabilidad en la zona oeste, junto a Indra, y generar un edificio singular en la zona más próxima al Acuario.

El impulso desde la concejalía de Urbanismo que lidera el forista Jesús Martínez Salvador es solo uno de los frentes que mantiene abierto el gobierno de Carmen Moriyón para dejar encauzado uno de los grandes proyectos de futuro de Gijón. Así, el Ayuntamiento sigue manteniendo abiertas las vías de negociación para hacerse con el suelo del ámbito propiedad de Pymar. Algo que ya hizo en su momento con los terrenos de la Autoridad Portuaria de Gijón.

A más corto plazo el movimiento en marcha es la salida a contratación de la obra con la que el Ayuntamiento acondicionará una franja de terreno de su propiedad junto al Acuario como nueva zona de paseo al estilo de la ya habilitada desde hace meses entre Travesía del Mar y la antigua calle Palafox renombrada Igor Medio, en recuerdo del falleció músico e historietista de El Natahoyo.