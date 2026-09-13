Emoción a raudales en la despedida de Jesús Ángel Fernández como cura de Tremañes: su marcha supone que los jesuitas ya no tengan ninguna parroquia a su cargo en Asturias

"Más que un cura, has sido un amigo". Mientras que le entregaban regalos y detalles, estas eran las palabras que le dedicaban los vecinos de Tremañes en la mañana de este domingo a un emocionado Jesús Ángel Fernández, quien acababa de oficiar su última celebración al frente de la iglesia de San Juan Bautista. Esos instantes llenos de cercanía pusieron el broche de oro a una trayectoria en el barrio que dio comienzo hace 47 años, y cuya marcha supone el adiós al último "cura obrero" de la ciudad y que la Compañía de Jesús ya no tenga ninguna parroquia a su cargo en Asturias.

Aunque Fernández había tratado de asimilar previamente lo que iba a vivir este domingo, el cariño recibido por parte de los familiares y vecinos que llenaron la parroquia terminó superándole. Todos ellos recordaron algunos de los instantes vividos junto a este religioso en Tremañes, el barrio al que llegó en 1979 al completar el noviciado con la Compañía de Jesús, y en el que durante los primeros años compartió tareas con el recordado Cándido Viñas.

Tras más de cuatro décadas en Tremañes, Jesús Ángel Fernández se marcha de este barrio gijonés para dar paso a Serrano Arturo Calvo Aladro, quien fuera capellán castrense, que también asumirá la capilla del Rosario de Lloreda. Por su parte, Fernández se desplazará a Villagarcía de Campos para dar apoyo a la labor pastoral de los jesuitas en tierras vallisoletanas.

Antes de partir hacia ese nuevo reto, Fernández tuvo este domingo su "más que merecida despedida", tal y como señalaron los vecinos. En la eucaristía, el párroco jesuita reconoció que "cuando me dijeron que me jubilaban me quedé bloqueado". "He pasado aquí casi toda mi vida, que se ha resumido en estar en un barrio popular por el que estuve trabajando a diario. Cuando llegué, aquí había muchos problemas, y pensé que que venía a evangelizar. Finalmente, el que ha sido evangelizado he sido yo por haber estado en contacto con la gente y el mundo obrero", desarrolló Fernández, quien también ha sido uno de los históricos capellanes de la prisión del Centro Penitenciario de Asturias. "En Tremañes y en la cárcel fue donde llegué a conocer la verdad del Evangelio", aseveró el religioso.

De cara al futuro, Fernández pidió a los vecinos que ayuden a su sucesor. "Echadle una mano", señaló Fernández, que reivindicó la importancia de que los residentes del barrio continúen unidos. "Antes no había infraestructuras ni servicios, todo se consiguió gracias a la unión cívica y a la creación de las asociaciones, que fueron las que pidieron soluciones al Ayuntamiento y controlaron que se ejercitaran los compromisos. Cuanto más unidos estemos, mejor haremos las cosas", completó el párroco, que recibió una gran ovación.

Antes de que la misa llegara a su fin, fueron muchos los vecinos que quisieron dedicarle palabras de agradecimiento a este histórico párroco de Tremañes al que definieron como "un buen paisano al que vamos a echar mucho de menos". Especialmente emotiva fue la intervención del sobrino-nieto de Fernández, Antonio Ordóñez. "Siempre has sacado este barrio adelante. Has sido un cura de principios y has sido coherente con todo lo que hacías y decías. Eres una persona de paz y de bien y siempre formarás parte de nuestra historia. Estamos muy orgullosos", expresó este joven, acompañado por otros familiares llegados para la despedida desde Madrid, Málaga, La Coruña e Ibiza. Entre los asistentes también estuvieron el portavoz del gobierno local, el forista Jesús Martínez Salvador, y el edil de Atención a la Ciudadanía y Distritos, el popular Abel Junquera, así como el exconcejal socialista Luis Manuel Flórez, "Floro".

Al término de la eucaristía, los integrantes de las asociaciones vecinales de Tremañes organizaron un ágape en el que aprovecharon para entregarle algunos regalos a Fernández por su labor pastoral en el barrio desde 1979 hasta 2026. "Siempre ha estado ahí para lo que le necesitábamos. Los jesuitas han sido muy importantes para nosotros", subrayó el líder vecinal de la asociación "Evaristo Valle", José Manuel Álvarez. Por su parte, el presidente de la entidad "San Juan Bautista", Constantino Alas, agregó que "estos curas fueron fundamentales para el desarrollo de este barrio, que era de lo más marginal".

Así, entre abrazos, recuerdos y palabras de agradecimiento, Tremañes despidió este domingo al que durante más de 45 años ha sido mucho más que su párroco. Su nombre, su compromiso y su forma de entender el sacerdocio seguirán formando parte de la historia de este barrio gijonés del que tanto aprendió.