Lograr patrocinios, profesionalizar los clubes y la meta final de tener unas instalaciones propias: así lucharán los clubes deportivos del oeste de Gijón por su futuro

Señalaba Lev Tolstoi en el inicio de "Anna Karenina" aquello de que todas las familias felices se parecen, pero que las infelices lo son cada una a su manera. Una cosa parecida les pasaba, y les pasa, a los clubes deportivos de la zona oeste cuando hace ya más de un año y medio empezaron a tener las primeras reuniones para poner voz a las carencias con las que rivalizaban día sí y día también. Así, sabiendo que cada entidad deportiva tenía sus propios problemas, llegaron al punto del escritor realista ruso: estaban lejos de ser felices. Un año y medio después, mucho trabajo mediante, del que se ve y del que no, siete clubes fundaron Fundego (Fundación Deporte Gijón Oeste), una herramienta que tiene un objetivo a largo plazo tan ambicioso como imperioso para el futuro de sus integrantes. "Necesitamos tener unas instalaciones dignas", afirman sus integrantes.

Unos integrantes que son el Rítmica Galaica, el Voleibol La Calzada, Telecable Hockey, Balonmano La Calzada, Club Baloncesto L’Arbeyal y Judo y Rugby La Calzada. Representantes de estos siete clubes, reunidos por LA NUEVA ESPAÑA para hacer balance de la corta pero prometedora historia de Fundego, explican la razón de ser de esta suma de esfuerzos. "El objetivo último tiene que ser crear un patrimonio y una estructura que sirva para apoyar a todos los clubes. El objetivo último tiene que ser tener unas instalaciones propias". Es la única garantía para evitar que todo se derrumbe", remarcan.

Antes de entrar en las peculiaridades y necesidades de cada club conviene hacer memoria. Corría marzo de 2025 cuando LA NUEVA ESPAÑA publicaba que los clubes de la zona oeste estaban fraguando algún tipo de plataforma para estrechar lazos. Lejos quedan ya esas primeras reuniones en el Ateneo de La Calzada para la puesta en común de ideas. Un año y medio después, Fundego es una realidad no solo a ojos de los deportistas del oeste de Gijón, sino también del Estado. El Boletín Oficial del Principado de Asturias la recogió hace pocos días como fundación de interés general y clasificada como "cultural". Por otro lado, la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ordenó su inscripción en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias. Las canastas, los goles o los ensayos, aunque sean en el apartado burocrático, también son claves.

Metáforas aparte, Geles García, quien pocas presentaciones necesita, tira de memoria para ganar en contexto. "Llevamos un año trabajando y lo cierto es que esto es una cosa de vértigo", cuenta. "No es la primera vez que existe una intención de unir fuerzas en el Oeste. Se intentó en 2003, pero aquella vez no salió por un tema económico", resalta. "Para crear una fundación se necesita una aportación inicial de 30.000 euros. De aquella no se consiguió y el movimiento decayó", añade. "Ahora, 23 años más tarde, ya está todo en marcha. Ha sido un año y medio largo, con momentos en los que pensamos que no iba a salir adelante no por falta de ilusión, sino por el aspecto económico", expone. "Buscar recursos económicos fue complejo, pero esto es un paso adelante", considera.

Geles García es la presidenta del consejo asesor de Fundego. Fernando Sierra, el director del Telecable Hockey, es el presidente propiamente dicho de la entidad. Una entidad que tiene muy en cuenta la peculiaridad de cada club. Dentro de ella hay representadas muchas realidades que vienen desde la rítmica, el judo, el rugby, el baloncesto, el balonmano o el hockey. Es decir, deportes completamente diferentes no solo por su idiosincrasia, sino también por su número y las necesidades para desarrollarse. En cualquier caso, las necesidades y la consciencia de la carestía en la zona oeste de la ciudad sirven de pegamento para cohesionar todas esas diferencias.

Ni huecos, ni horas

Lo cuenta Raquel Rodríguez, directora deportiva del Rítmica Galaica. "El principal problema que tenemos es de instalaciones. No hay hueco suficiente, ni tampoco horas disponibles para entrenar", explica sobre ese techo de crecimiento que tienen marcado por las circunstancias. "Ahora mismo nosotras no podemos abarcar a más niñas porque no tenemos dónde meterlas", añade. Eso, claro, las deja en desventaja cuando salen a competir por tierras de España. "Nos perjudica a nivel nacional porque hay lanzamientos que no podemos entrenar". Por tanto, las niñas parten de una desventaja", detalla la responsable de este club que entrena, cómo no, en el pabellón de Mata Jove.

La idea de Fundego no es solo avanzar hacia unas instalaciones dignas. En el corto plazo, encontrar más patrocinadores para generar recursos propios dentro de los clubes es una de las metas. De ello habla también Raquel Rodríguez. "La rítmica es un deporte minoritario. Aunque en realidad tiene mucha participación, es un deporte poco conocido o visto", detalla. "Las ayudas son pequeñas y los gastos enormes", concluye Rodríguez.

Sus particularidades tiene también el Club Voleibol La Calzada. Pero rápidamente queda claro que estas no se alejan mucho de los problemas que tienen los otros clubes. "Las instalaciones son el problema". Nosotros tenemos la suerte de contar con el colegio Cervantes, donde, gracias a una autorización del Ayuntamiento, podemos usar las instalaciones toda la tarde", detalla Ainhoa Suárez, directora deportiva de esta histórica entidad, no ajena a los problemas de espacio. "También tenemos que usar Mata Jove y hasta Perchera y otros pabellones para los partidos porque no nos dan horas", agrega. "Hay un problema de recursos económicos". Esas instalaciones, lógicamente, hay que pagarlas. Gracias a Fundego podríamos tener más tirón a la hora de atraer colaboradores que permitan tener un dinero para sufragar todos esos gastos", concreta.

Más casos

Más casuística. Daniel Hoyos es jugador del Telecable. "Las instalaciones las tenemos abarrotadas y eso nos impide formar más niños y niñas", ejemplifica. "Al final, no podemos meter más personas donde no caben porque eso perjudicaría al desarrollo de la gente que ya tenemos", analiza. Hoyos añade otra línea de debate: la profesionalización de los entrenadores. Un extremo complicado teniendo en cuenta lo ya relatado. "Cada vez más hay que ir profesionalizando", argumenta, pensando que la creación de la Fundego será importante para ello. "Eso hará que todos los clubes crezcamos, se dé un mejor desarrollo y una mejor formación", apostilla.

Por su parte, Cristina Fonseca, directiva del Balonmano La Calzada, toma la voz para decir que "coincide" con sus compañeros. "El gran problema aquí son las instalaciones", alega. "Tenemos un equipo que entrena en Mata Jove, otro que entrena en La Arena y otro que lo hace en el pabellón de Moreda", repasa. "Este año, por ejemplo, tenemos un equipo más que el año pasado. Eso nos quita pistas de entrenar y tenemos que juntar a 40 niñas en una misma cancha", señala. Fonseca reseña que, lógicamente, eso va en contra de la correcta formación de jugadoras.

La directiva también se fija en el punto de la profesionalización de los técnicos. "Está claro que hay un problema económico. Hay que buscar patrocinadores y no todo el mundo quiere aportar", expone. "En nuestro club, por ejemplo, tenemos la suerte de tener buenos profesionales, pero a veces no los podemos pagar como debemos todo el esfuerzo que aportan", señala. Marta Suárez, presidenta del Baloncesto d’Arbeyal, habla de una tesitura parecida. "La fundación nos tiene que servir para profesionalizar y así poder pagar mejor a los entrenadores", comenta una mujer que sufre, como el resto, la falta de instalaciones. "El problema de las pistas es muy grave. Tengo un equipo entero de chicos en La Calzada que se tiene que marchar del barrio para entrenar", dice.

Rubén Rodríguez es el presidente del Judo La Calzada. Rodríguez explica que la carestía de instalaciones no les afecta tanto a la hora de ejecutar sus entrenamientos, ya que cuentan con las suyas propias. Sin embargo, sí que les pesa a la hora de poder organizar competiciones. "La única instalación posible sería en Mata Jove y siempre está lleno", indica sobre esta eventualidad. A Rodríguez le gustaría que la Fundego sirva para poder avanzar en ese sentido y que el barrio sea referencia en la organización de torneos.

Referencia quiere ser también el Rugby La Calzada. Su lucha, sin embargo, está en asegurarse cosas más mundanas como luz para entrenar o cambiarse o agua para ducharse. Esos problemas, ya verbalizados en este periódico, los detalla Juan Carlos García, el vicepresidente. "Ya tuvimos que cancelar los proyectos que teníamos para hacer con los críos en los colegios", lamenta sobre una situación que, con Fundego, está llamada a cambiar.