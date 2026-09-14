El comité del hospital gijonés de Jove solicita una auditoría al Sespa: "Damos un paso más para velar por el cumplimiento de nuestros derechos"

El comité de empresa del Hospital de Jove va más allá. Después de haber criticado en varias reuniones con políticos y vecinos la gestión del complejo sanitario de la zona oeste, los integrantes del comité han confirmado este lunes la solicitud realizada al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) para que proceda a realizar una auditoría de los últimos años, "de carácter técnico y contable, para fiscalizar la ejecución y el destino real de los fondos públicos, asegurando su correcta aplicación", tal y como explican desde el comité.

Desde el comité de empresa del Hospital de Jove ya habían solicitado por escrito el personal pendiente del convenio de 2023, así como explicaciones sobre las cuentas de 2025 y la "correcta" aplicación de la reducción de jornada, entre otras cuestiones.

La nueva solicitud del comité de empresa de Jove ha tenido como destinatario al Sespa. Estos trabajadores han asegurado que han solicitado formalmente, por registro oficial, una auditoría al Sespa como órgano financiador del Hospital de Jove.

Además, desde el comité remarcan que piden que "se verifique el cumplimiento de los compromisos de contratación de personal". "El propio Consejo de Administración del Sespa nos comunicó oficialmente que la financiación y el cumplimiento de los acuerdos serán objeto de seguimiento y auditoría y que se llevará a cabo por responsables del Sespa y de la Consejería de Salud", aseveran.

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Los trabajadores de Jove subrayan que sus objetivos son la implantación del personal pendiente, garantizar las subidas variables del 1% hasta el siguiente convenio, el incremento masivo de la plantilla estructural "con el fin de equiparar ratios al resto de hospitales de la sanidad pública asturiana". Con todo ello, apuntan, esperan "poner luz sobre la gestión, exigir rigor y blindar las condiciones laborales de toda la plantilla, reservando otras medidas más contundentes".