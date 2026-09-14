Grave incidente en Gijón: detenida una mujer de 20 años tras apuñalar en el cuello a otra bajo el viaducto de Carlos Marx

Nuevo incidente bajo el viaducto de Carlos Marx. Efectivos de la Policía Nacional detuvieron la madrugada del sábado al domingo a una mujer de 20 años por, supuestamente, apuñalar en el cuello y en la mano a otra mujer. Las dos, tanto la implicada como la víctima, son personas sin hogar que pernoctan en esta zona de la ciudad. La investigación, que aún no está cerrada, se cursa por ahora como intento de homicidio. El origen de la agresión se debió, en un principio, al robo de una cartera. La víctima tuvo que ser evacuada en UVI móvil a un centro médico. Pese a todo, no se teme, en un principio, por su vida.

Los hechos ocurrieron a altas horas de la noche. Hasta el lugar en el que ocurrió la agresión se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional. Los agentes detuvieron a una chica de 20 años por, supuestamente, haber atacado con un arma blanca a otra mujer que pasaba la noche cerca de ella. La trifulca entre las dos empezó por el supuesto robo de una cartera. La mujer que sufrió las heridas tenía afectado el cuello y también cortes en la mano, heridas compatibles con el intento de defensa.

La víctima tuvo que ser atendida por los sanitarios. En un principio, no se teme por su vida y se confía en su recuperación. Según las fuentes consultadas, la agresora también habría necesitado algún tipo de ayuda médica. Ayer todavía no se le había podido tomar declaración y se espera que sea a lo largo del día de hoy cuando se le pregunte por lo sucedido. Posteriormente, se la pondrá a disposición judicial.

Los incidentes bajo el viaducto de Carlos Marx ocurren con cierta frecuencia. Este lugar es un punto habitual en el que pernoctan personas que no solo carecen de un techo, sino que, por avatares de la vida, las más de las veces padecen fuertes adicciones a todo tipo de sustancias. Esos dos factores hacen que el lugar sea un foco de insalubridad donde se acumulan todo tipo de desperdicios. Las campañas para limpiarlo son frecuentes también. La última se hizo este julio. Corrió a cargo de la empresa municipal Emulsa.

Un nuevo incidente

La Policía Nacional detuvo a una mujer de 20 años la madrugada del sábado al domingo por tentativa de homicidio. La implicada, supuestamente, atacó a otra mujer que también dormía bajo el viaducto de Carlos Marx. La víctima sufrió heridas en el cuello y en la mano. Recibió evacuación en UVI Móvil a un centro médico cercano. Pese a todo, no se teme por vida. La arrestada se espera que pase a disposición judicial.