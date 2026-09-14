Libertad provisional para la joven acusada por apuñalar a otra junto al viaducto de Carlos Marx en Gijón
La acusada presentó declaración por el ataque que presuntamente cometió y por el que se le reclama un delito de tentativa de homicidio
La joven investigada por apuñalar a otra mujer bajo el viaducto de Carlos Marx ha quedado en libertad provisional tras declarar en el juzgado de guardia de Gijón. La acusada, de 20 años, no tendrá que pasar por prisión antes del juicio en el que se tendrá que sentar en el banquillo como única acusada por un delito de tentativa de homicidio.
Los hechos, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, que ocurrieron el sábado a las cinco de la tarde, generaron revuelo en el entorno de la estación de Sanz Crespo después de que una mujer resultara herida tras ser acuchillada.
Según pudo saber este periódico, el robo de una cartera fue el desencadenante para que se produjera el ataque. Ambas implicadas son personas sin hogar que pernoctan bajo el puente de Carlos Marx.
Las primeras pruebas recabadas por los agentes de la Policía Nacional señalan que en la trifulca, la joven de 20 años agredió con un arma blanca a la víctima que resultó herida en el cuello y en las manos al intentar defenderse. Tuvo que ser trasladada en UVI móvil a un centro médico para recuperarse de la agresión sin que se tema por su vida.
Por su parte, la atacante fue detenida en el mismo lugar de los hechos y después de que los profesionales médicos tuvieran que atenderle. Esto pudo llevar a que no pasara a presentar declaración ni el mismo día de la agresión, ni este domingo.
Finalmente, ha sido en la mañana del lunes cuando ha declarado ante los agentes de la Policía Nacional y, posteriormente en el juzgado de guardia que ha decretado, de forma provisional, su puesta en libertad de cara al juicio en el que se enfrenta a asumir una pena por un delito de tentativa de homicidio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un matrimonio de policías fuera de servicio detienen a un fugitivo de la justicia... en el llagar 'El Fugitivo' de Gijón
- Se pone a chillar en una calle de Gijón, la policía acude a hasta él y al ir a darle la documentación saca tres envoltorios con cocaína
- Brutal agresión en El Parchís, en Gijón: pega a una paliza a una mujer, la emprende a golpes con otros chicos, roba unas gafas y termina reducido
- Revuelo en la playa de San Lorenzo, en Gijón: evacuan en ambulancia a un hombre de 79 años
- El sacerdote Andrés Fernández se despide de la parroquia de Viesques entre regalos y dejando un legado 'de empatía y cariño' : “Nos volveremos a ver con el ascenso del Sporting”
- Dolor en Gijón por el fallecimiento de la abogada Conchita Reigada: 'Era una luchadora
- Más cambios en las primarias del PSOE de Gijón: Raja se echa a un lado y carga contra la dirección del partido
- El recuerdo del 11S de Jessica Suárez, la gijonesa que estaba en Nueva York con otros alumnos del IES Padre Feijoo: 'Esa noche iba a celebrar mis 18 años en las Torres Gemelas