Libertad provisional para la joven acusada por apuñalar a otra junto al viaducto de Carlos Marx en Gijón

La joven investigada por apuñalar a otra mujer bajo el viaducto de Carlos Marx ha quedado en libertad provisional tras declarar en el juzgado de guardia de Gijón. La acusada, de 20 años, no tendrá que pasar por prisión antes del juicio en el que se tendrá que sentar en el banquillo como única acusada por un delito de tentativa de homicidio.

Los hechos, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, que ocurrieron el sábado a las cinco de la tarde, generaron revuelo en el entorno de la estación de Sanz Crespo después de que una mujer resultara herida tras ser acuchillada.

Según pudo saber este periódico, el robo de una cartera fue el desencadenante para que se produjera el ataque. Ambas implicadas son personas sin hogar que pernoctan bajo el puente de Carlos Marx.

Las primeras pruebas recabadas por los agentes de la Policía Nacional señalan que en la trifulca, la joven de 20 años agredió con un arma blanca a la víctima que resultó herida en el cuello y en las manos al intentar defenderse. Tuvo que ser trasladada en UVI móvil a un centro médico para recuperarse de la agresión sin que se tema por su vida.

Por su parte, la atacante fue detenida en el mismo lugar de los hechos y después de que los profesionales médicos tuvieran que atenderle. Esto pudo llevar a que no pasara a presentar declaración ni el mismo día de la agresión, ni este domingo.

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Finalmente, ha sido en la mañana del lunes cuando ha declarado ante los agentes de la Policía Nacional y, posteriormente en el juzgado de guardia que ha decretado, de forma provisional, su puesta en libertad de cara al juicio en el que se enfrenta a asumir una pena por un delito de tentativa de homicidio.