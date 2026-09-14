María del Mar Álvarez, gijonesa de 54 años, beneficiaria del nuevo grado III+ de dependencia extrema: "Es un alivio, ahora sí puedo tener dos asistentes personales"

“Ha sido un alivio”. Con estas palabras resume María del Mar Álvarez Pastur lo que ha supuesto para ella y su familia la concesión por parte del Principado del nuevo grado III+ de dependencia extrema. Esta vecina de 54 años del barrio gijonés de La Calzada, que tiene Atrofia Muscular Espinal (AME), fue una de las primeras asturianas en recibir la aprobación de su solicitud para poder recibir entre 3.200 y 9.850 euros a través de esta nueva categoría creada principalmente para la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Gracias a esta novedad, Álvarez ha podido contratar a un segundo asistente personal. “Recibir esta ayuda me da mucha más autonomía personal y aumenta mi calidad de vida”, remarca.

Esta gijonesa convivió con la Atrofia Muscular Espinal desde pequeña. Con tan solo dos años empezó a sentir cómo perdía fuerza de forma progresiva, pero consiguió desplazarse sin silla de ruedas hasta que tenía 7 años. Desde entonces, todos sus movimientos los ha realizado con este dispositivo que le permite mantener una vida activa y participar en los talleres de la Asociación de Enfermedades Neuromusculares del Principado de Asturias (Asempa).

Tras el fallecimiento de su padre y de su hermana, que también padecía AME, María del Mar Álvarez reside junto a su madre, Ángeles, de 81 años. Hasta ahora, esta vecina de La Calzada necesitaba constantemente de la ayuda de su madre porque la prestación del servicio de asistencia personal que tenía con el grado III tan solo alcanzaba los 1.025 euros. “Solo podía contratar a un asistente personal 17 horas a la semana con ese dinero, pero el resto del tiempo necesitaba a mi madre para todo”, comenta.

Justificar un gasto mínimo

El nuevo grado III+ de dependencia extrema se creó en el marco de la ley estatal de la ELA en octubre de 2025 en España para atender a aquellas personas que necesitan asistencia continua las 24 horas, subiendo el máximo de la financiación hasta los 9.850 euros. Asturias fue una de las primeras comunidades autónomas en poner en marcha el protocolo de acceso al grado III+. “Tuvimos una reunión a principios de mayo con las consejerías de Sanidad y de Servicios Sociales y con el presidente, Adrián Barbón. Ahí nos aseguraron que en Asturias se iba a empezar a poder solicitar próximamente y así fue”, celebra María del Mar, que fue una de las asturianas que demandó esa ayuda el 11 de mayo, el día que se activó ese procedimiento.

Un mes más tarde, el grado III+ fue concedido a esta vecina de Gijón. Sin embargo, esa ayuda no se ha hecho efectiva hasta esta semana. “Me pedían que tenía que justificar un gasto mínimo de 3.200 euros de asistencia personal y yo no lo tenía hasta entonces porque mi límite era el de los 1.025 euros que me daban hasta entonces”, explica Álvarez, que comenzó a buscar soluciones hasta que encontró a Eduardo Alejandro Oria González, otro residente de La Calzada que desde el pasado lunes dedica 38 horas y media a la semana a asistir a María del Mar.

Eduardo Alejandro Oria trabaja en Impulsa Igualdad, una de las dos entidades acreditadas por Servicios Sociales a nivel regional para acceder al servicio de asistencia personal. La otra empresa es Apoyo y Cuidados para la Calidad de Vida en Asturias. En ese sentido, María del Mar Álvarez pone el foco en que “desde Servicios Sociales deberían acreditar a más empresas, ya que si no resulta muy complicado dar con asistentes personales porque hay muy pocas opciones”. Además, añade que "la figura del asistente personal se conoce poco y muchas veces se confunde con la ayuda a domicilio, pero la gente debería saber que el asistente personal cubre todo lo necesario y supone un gran apoyo para quienes tenemos enfermedades como esta".

Por el momento, María del Mar Álvarez ya ha podido sumar el gasto de 1.025 euros de su primer asistente personal con los 1.300 euros que dedica a su segundo asistente personal, logrando alcanzar de esa forma el ansiado grado III+. “Ha sido un logro positivo. Además, ha sido todo muy rápido y nos respondieron dentro del plazo prometido, que era de un mes. Esto supone dar mucho menos trabajo a nuestros familiares”, subraya Álvarez, que avanza que “mi intención es llegar a conseguir un tercer asistente”.