Cuando tomar la palabra deja poso en las aulas

Hay retos que terminan cuando suena el timbre y otros que acompañan al alumnado mucho después de abandonar el colegio. Historias que se escuchan y se olvidan, y otras que, de alguna manera, comienzan a formar parte de quienes las escucharon.

Eso es lo que sucede cuando Toma La Palabra entra en las aulas.

Desde 2015, el programa de la Fundación Princesa de Asturias ha ido construyendo un puente extraordinariamente valioso entre el legado de las personas e instituciones premiadas y nuestros niños, niñas y jóvenes. Pero quienes hacemos educación sabemos que los puentes solo tienen sentido cuando alguien se decide a cruzarlos.

Y detrás de ese puente hay un equipo. Un equipo que escucha, acompaña, propone, adapta, cuida y, sobre todo, cree profundamente en el poder transformador de la educación.

He tenido la oportunidad, como docente, de comprobarlo.

He visto cómo un nombre que al principio no significaba nada para un grupo de estudiantes terminaba convertido en una conversación apasionada. Cómo una trayectoria vital podía provocar preguntas sobre la justicia, la libertad, la ciencia, la solidaridad o la dignidad humana. Cómo descubrir el trabajo de una persona premiada llevaba al alumnado a preguntarse qué podía hacer cada uno desde su pequeño territorio.

Recuerdo aulas convertidas en espacios de investigación, debates en los que las respuestas importaban menos que las preguntas, murales construidos entre todos, podcasts, entrevistas imaginarias y proyectos que nacían de una historia para terminar hablando de nosotras mismas.

Y recuerdo especialmente algo que ningún indicador educativo puede medir del todo: la ilusión.

La ilusión de descubrir. De investigar. De sentirse parte de algo. De comprender que quienes aparecen en los grandes titulares también fueron personas que eligieron mirar, pensar, crear, investigar, cuidar o comprometerse.

Ahí reside uno de los grandes valores de Toma La Palabra: no presentar los Premios Princesa de Asturias como algo lejano o solemne, sino convertir su legado en una experiencia viva.

Una científica se convierte en curiosidad.

Un defensor de los derechos humanos, en conciencia.

Una institución comprometida, en ejemplo.

Una historia de superación, en posibilidad.

Y, de pronto, el legado deja de pertenecer únicamente al pasado. Empieza a formar parte del futuro.

Porque educar no consiste solamente en transmitir conocimientos. Consiste también en ofrecer referencias para que cada persona pueda construir su propia mirada sobre el mundo.

Por eso quiero poner en valor, especialmente, al equipo de Toma La Palabra. Por su generosidad, su sensibilidad y su compromiso con cada valor, cada enseñanza y cada historia que acompaña a los Premios Princesa de Asturias.

Gracias por estar cerca de las aulas. Por confiar en el alumnado. Por cuidar la educación.

Y, sobre todo, gracias por algo que quizá sea todavía más importante: por dejar poso.

Porque cuando tomar la palabra deja poso en las aulas, las palabras ya no son solo palabras.

Se convierten en semillas.