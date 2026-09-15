"Sabemos que hay cierto escepticismo pero no habrá ningún problema", dice el gobierno sobre el realojo de los usuarios del Albergue Covadonga

"Pese a que hay cierto escepticismo en parte de la población, nosotros estamos seguros de que no va a haber ningún problema". Así se refería el edil de Urbanismo y portavoz del gobierno municipal, Jesús Martínez Salvador, al proceso de realojo de parte de los usuarios del Albergue Covadonga obligado por el inicio de las obras de reforma del edificio.

Proceso que sacó a la calle a los vecinos de El Natahoyo –que consiguieron parar el traslado inicial al Hogar de San José– y que ahora tiene en pie de guerra a un grupo de vecinos de La Calzada que mantienen, pese a que el gobierno y la Alcaldesa lo han desmentido, que es la Casa del Mar el destino elegido. Estos vecinos han convocado una movilización para mañana en la plaza Mayor coincidiendo con el Pleno ordinario de septiembre.

La Junta de Gobierno aprobaba esta mañana la adjudicación por algo más de 5 millones de las obras a la firma Proyecon Galicia. A partir de esta firma toca que la empresa presente la documentación y firmar el contrato. Martínez Salvador estimó "que lo prudente es pensar en que el inicio de las obras pueda ser a lo largo del mes de octubre". La actuación se prolongará durante dos años.

Jesús Martínez Salvador. / Lne

Para "lo próximos días" dejó el portavoz municipal la información sobre ese dispositivo de realojo de los usuarios en el que desde hace tiempo trabajan la Alcaldía y las entidades que conforman la Red de Inclusión Activa (Redia). "Respetamos la opinión de los vecinos pero creo que en este asunto estamos actuando de manera diligente y rigurosa. No es algo sencillo y hay dificultades pero dificultades salvables. Creemos que todo va a salir de manera satisfactoria", remató el concejal sobre el asunto.

Zonas tensionadas

Por otro lado, el edil de Urbanismo adelantó que se está rematando el texto de la demanda judicial que el Ayuntamiento de Gijón presentará contra la resolución de la consejería de Vivienda de declarar Cimavilla y La Arena como zonas de mercado residencial tensionada. Una batalla judicial anunciada hace tiempo. El Ayuntamiento ya había presentado alegaciones a la consejería para frenar la declaración. Alegaciones que no fueron aceptadas. Este nuevo movimiento judicial llega después de que hace unos días el Tribunal Superior de Justicia de Asturias denegara la suspensión cautelar de los efectos de esas declaraciones como le había pedido el Ayuntamiento de Gijón.