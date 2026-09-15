El Puerto de Gijón busca captar más tráficos en León con la nueva conexión ferroviaria de contenedores
Atraer carga de maquinaria, productos agroalimentarios y farmacéuticos en la provincia vecina, objetivo del Puerto de Gijón
Captar maquinaria que se importa con destino a León, tráficos de la industria farmacéutica de la provincia vecina y del sector agroalimentario leonés son algunos de los objetivos a los que aspira el puerto de El Musel, que este martes presentó en León las oportunidades que ofrece a su tejido empresarial el puerto gijonés. Unas oportunidades incrementadas desde que se ha puesto en servicio la línea regular ferroviaria de contenedores que une El Musel la estación de Villadangos Intermodal.
La presidenta de El Musel, Nieves Roqueñí, fue la encargada de informar ayer a los empresarios de la provincia vecina sobre el potencial de El Musel y la nueva conexión ferroviaria para facilitar la conexión de León con los 126 destinos internacionales a los que pueden enviar sus mercancías desde El Musel, directamente o mediante transbordos.
Un encuentro que tuvo lugar en León. En la jornada participaron el consejero de movilidad del Principado, Alejandro Calvo y los presidentes de las patronales de Asturias y León (FADE y FELE), María Calvo y José María Vallejo.
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