El patinódromo de Moreda vuelve a rodar: "Es como si la pista estuviera nueva otra vez"

Los deportistas del Club Patín Pelayo fueron ayer los primeros en probar el nuevo pavimento de la pista de velocidad después de una reforma que ha permitido renovar por completo la superficie de rodadura. "Está preciosísima, súper lisa", resume David Wilson Gelvez, patinador sénior del club, todavía con las sensaciones del primer entrenamiento sobre el nuevo suelo.

La actuación, impulsada por el Patronato Deportivo Municipal de Gijón con una inversión de unos 50.000 euros, llega después de años de desgaste de una instalación inaugurada en 2008. Las grietas y el deterioro de la superficie empezaban a hacerse notar especialmente entre los deportistas que entrenan y compiten a alta velocidad.

"Llevábamos tiempo reclamándolo", explica Charo López, entrenadora de las categorías inferiores del Club Patín Pelayo. Los corredores habían comenzado a notar que el pavimento "ya no estaba como al principio". "No estaba fino ni firme", recuerda. Para un deporte en el que los patinadores alcanzan grandes velocidades, cualquier irregularidad puede marcar la diferencia.

Una pista para competir al máximo nivel

La renovación tiene además una importancia especial para el Pelayo, que organiza cada año una de las grandes citas internacionales del patinaje de velocidad. Se trata de la Speed Track European Series, competición que cuenta con el aval de World Skate y que reúne a deportistas de primer nivel. "El año pasado tuvimos 600 inscritos de 17 países", destaca López. La competición reúne a campeones del mundo y de Europa y sitúa a Gijón en el calendario internacional de este deporte. "Es necesario tener una buena pista", señala la entrenadora.

Montse Guerra, presidenta del Club Patín Pelayo, considera que recuperar la superficie en las mejores condiciones supone "lo que todos los patinadores querían". La pista gijonesa es, según explica, "de las mejores que hay en España" y está homologada internacionalmente. "Ahora es como si estuviera otra vez nueva", celebra. La mejora también permitirá al club afrontar con mejores garantías las próximas competiciones. "A nivel de entrenamientos y de competición es algo súper importante tener una pista en condiciones", recalca Guerra.

Para el Patronato, escuchar a los propios deportistas durante la reforma fue también fundamental. Pablo Blanco, director del Patronato Deportivo Municipal, explica que, una vez ejecutada la actuación, varios deportistas de distintos clubes tuvieron la oportunidad de probar el pavimento antes de darlo por definitivo. "Nos dijeron algunas cosas y la empresa volvió", relata. La firma realizó nuevos trabajos de mejora y los patinadores volvieron a probarla hasta dar su visto bueno. "Al final nosotros no sabemos, porque patinar es diferente", reconoce Blanco. "Los llevamos a probar y la aprobaron".

"Anoche soñé con la pista"

Las primeras sensaciones de los deportistas son, de momento, muy positivas. Gelvez asegura que el cambio era necesario y que ahora la pista está "muchísimo mejor que como estaba antes". "Ya no hay grietas, es bastante lisa", afirma. La ilusión por volver a rodar en Moreda se palpaba incluso antes de ponerse los patines. "Anoche soñé con la pista y todo", cuenta entre risas. "Tenía ganas de venir a patinar y súper bien, la verdad".

Entre las jóvenes del Pelayo, las sensaciones son similares. Leire de Prada, Marta Gil, Dasha Khlus y Llara Alonso, patinadoras alevines que participan en la Liga Nacional sub-15, comprobaron ayer de primera mano la diferencia. "Se nota que está muy suave", apuntan, admitiendo que la superficie nueva todavía tiene que adaptarse al uso, aunque coinciden en que el resultado es positivo. "Está en muy buenas condiciones", resumen.

Más espacio para el hockey

La reforma no se limita al pavimento de velocidad. El interior del óvalo acogerá próximamente una nueva pista de hockey de 20 por 40 metros, una actuación que permitirá ampliar las horas de uso del recinto deportivo. "Es una instalación muy costosa y si se aprovecha de esa manera, mejor", considera López. Los entrenamientos de velocidad y hockey se organizarán en horarios diferentes, por lo que el club no ve inconvenientes.

Para Blanco, la nueva pista permitirá atender la demanda creciente de esta modalidad y ofrecer espacio a clubes como el Patín Línea Gijón y el Panteras Hockey Línea. La previsión es que pueda comenzar a utilizarse en octubre, una vez instaladas las vallas, porterías y marcajes.

En Moreda, mientras tanto, el patinaje de velocidad ya ha vuelto a encontrar su sitio. Y los primeros en estrenarlo parecen tenerlo claro. "Genial", responde Gelvez cuando se le pregunta qué supone para los patinadores gijoneses recuperar la pista. "Oportunidades. Que más gente se anime a practicar el deporte y venga a probarla".