Lonja Gijón subasta en dos días 145.000 kilos de bonito, tras volver a localizarse la especie en el Golfo de Vizcaya

Si Lonja Gijón-Musel ya batió el mes pasado el récord histórico de subastas de bonito, con 1,9 millones de kilos rulados, el mes de septiembre aún seguirá dando alegrías en la cancha de El Musel. Eso es lo que occurrió ayer, jornada en la que se rularon 85.000 kilos de túnidos. Hoy se subastarán alrededor de otros 60.000 kilos. En conjunto, 145.000 en dos jornadas.

Eso fue lo que trajeron a puerto cuatro barcos de tanqueo (que utilizan cebo vivo para sus capturas) de los más cerca de 25 boniteros que atracaron ayer en el puerto gijonés. El resto lo hizo para resguardarse del temporal que se avecina para los dos próximos días, en los que se prevé mala mar en la zona en la que se está faenando. Buena parte de estos pesqueros que llegaron en arribada, atracaron en el segundo espigón del puerto gijonés, en lugar de en el Muelle de Rendiello, el de la Rula, donde fue otra parte de los mismos.

La racha de buenas jornadas con subastas de bonito en Lonja Gijón, como la de ayer, continuará hoy miércoles, con los 60.000 kilos que estaban descargando en la tarde de ayer en El Musel otros dos boniteros. El patrón de uno de ellos, Julen Asarte, del «Ongui Etori», explicó que esperan buenos precios por sus capturas, dado que en las subastas de ayer la media fue de unos 3,85 euros, con tinas que alcanzaron los 6 euros por kilo. Pese al temporal, preveía volver a echarse a la mar ayer mismo, no para pescar bonito, sino para capturar carnada (como bocarte o sardina) que luego utilizan como cebo para pescar el bonito.

La de ayer y la de hoy no son las mayores ventas de bonito que ha habido esta temporada en la rula gijonesa, que en unos pocos días repartidos entre julio y agosto llegó a sobrepasar los 100.000 kilos rulados en una sola jornada. Eso fue excepcional, incluyendo los 160.000 kilos que llegaron a subastarse en la lonja de El Musel en una jornada del mes de julio.

Los boniteros de tanqueo –la mayoría flota vasca y cántabra– han vuelto a localizar cardúmenes de bonito en aguas del Golfo de Vizcaya, a unas cien millas (185 kilómetros) al norte de Asturias. Hace unas semanas la pesquería se había desplazado hasta aguas próximas a Irlanda, lo que auguraba un descenso acusado de las ventas en las lonjas asturianas, debido a que una parte de los pesqueros desistieron de desplazarse hasta aguas tan alejadas por los altos precios del combustible. Con la localización de nuevo de bonitos en aguas más cercanas a Asturias, la cosa cambia.

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Entre las capturas que se están trayendo ahora a puerto predominan los bonitos de gran tamaño, un factor que influye en los buenos precios que se están obteniendo en la lonja.

En los últimos años no llegó a agotarse el cupo de bonito asignado para la flota española que faena en el Cantábrico y el Atlántico, que incluye a las de las comunidades del norte peninsular y de Canarias. Este previsiblemente ocurrirá otro tanto con lo que, en el caso de que no se aleje mucho la pesquería, podría seguir rulándose bonito en Asturias hasta el mes de octubre, aunque ya bastante menos para esa fecha. Los pescadores, no obstante, no dan nada por seguro. El mar es incierto.